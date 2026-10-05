MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

L'inizio della domenica di gare del Gran Premio del Giappone di MotoGP è stato segnato da una divertente gara di kart subito dopo il Warm-Up. Un evento ideato dall'organizzazione del campionato per creare spettacolo sia per i tifosi giapponesi presenti al circuito di Motegi (che, tra l'altro, ha fatto registrare il record di presenze questo fine settimana, con oltre 120.000 spettatori) sia per i fan nottambuli che seguivano in televisione.

Lo stesso Mondiale ha spiegato ai media che l'evento di kart sarebbe consistito nel far allineare i piloti secondo il loro ordine in griglia per il GP del Giappone, dopodiché avrebbero effettuato un giro di riscaldamento, prima di disputare la gara. Questa consisteva nel prendere i kart per affrontare un solo giro.

Tutti i piloti della classe regina erano convocati allo show, che fa parte dello sforzo della MotoGP per aumentare il proprio marketing e raggiungere sempre più nuovi appassionati, soprattutto i giovani, sulla scia di quanto Liberty Media è riuscita a fare con la Formula 1.

Tuttavia, la controversia è nata quando si è notato fin dal primo momento, in modo chiaro ed evidente, che l'uomo che faceva le veci del pluricampione non era lo stesso Marc Marquez, bensì qualcuno che faceva da controfigura, indicando che il pilota di Cervera aveva saltato l'evento.

Infatti, il responsabile della MotoGP incaricato di controllare l'evento si è avvicinato al presunto Marc e gli ha chiesto di alzare la visiera per verificare la sua identità, cosa che lui ha rifiutato di fare. Ma non è finita lì: quando il giro di riscaldamento stava per iniziare, la controfigura del #93 era ancora fuori dal suo kart, nella pit lane, come hanno fatto notare le stesse telecamere del campionato. Pertanto, lo show è rimasto senza la presenza fisica del nove volte campione del mondo.

Dopo la gara lunga a Motegi, che ha vinto conquistando i 37 punti in palio questo fine settimana e continuando a mettere pressione alla classifica generale del Mondiale, Marquez ha spiegato perché ha mandato una controfigura alla gara di kart, e ha anche rivelato di essersi preso una tirata d'orecchie dall'organizzazione del campionato.

"C'è un po' una linea. Evidentemente capisco lo show, ma stiamo lottando per il campionato, non per fare casino ed andare in giro con i kart. Per il Warm-Up ho detto che avevo bisogno di ghiaccio, e uno dei membri è uscito e ha detto che sarebbe stato figo far uscire una controfigura. È stato un 'reggimi il bicchiere', e ci sono cascati".

"Io devo dare priorità. Mi hanno tirato le orecchie, ma è così, in questo momento bisogna essere egoisti e rendere al massimo quando conta, cioè in gara", ha proseguito il pilota di Cervera.

Qualcuno che si è accorto subito che Marquez non era Marc ma una controfigura. E' stato il caso di Jorge Martín: "L'ho sgamato subito, che non era Marc. Però, beh, lo capisco anche. Quando ci hanno detto dell'evento, nemmeno io ero del tutto convinto. Sono pazzi scatenati, e qualsiasi colpo da dietro o una cosa del genere può lasciarti malconcio per la gara. Quindi mi sono subito tolto di mezzo alla curva 1 e sono rimasto con i lenti", ha concluso il madrileno.