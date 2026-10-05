F1 | Audi svela una livrea speciale che userà al Gran Premio di Singapore

Sarà un'Audi R26 atipica quella che vedremo al Gran Premio di Singapore nel corso di questo fine settimana.

Il team tedesco ha svelato oggi una livrea speciale che utilizzerà a partire dall'unico turno di prove libere a Marina Bay, fino alla gara domenicale.

Si tratta di una colorazione denominata Titanium Silver Gray, un grigio che richiama l'argento e il titanio, pensata per il passaggio dalla luce del giorno al crepuscolo e la notte illuminata dalle luci del tracciato.

Questa colorazione molto particolare è arricchita da sfumature blu ispirate alle luci e ai riflessi della città. Questa combinazione di colori dovrebbe acquistare profondità e cambiare aspetto nei turni serali.

Il Traditional Peranakan Pattern aggiunge un elemento culturale e grafico. Applicato sull’ala posteriore e sulle fiancate, introduce un chiaro riferimento al patrimonio culturale di Singapore, mantenendo al tempo stesso i tagli geometrici netti della livrea da gara già caratteristica del team.

Livrea Audi Foto di: Audi

Nel loro insieme, colore e motivo traducono le influenze della città ospitante in un design Audi pensato per la gara in notturna. Lo stesso linguaggio visivo è stato ripreso nelle tute da gara appositamente progettate e indossate da Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto durante l’intero weekend.

Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer dell’Audi Revolut F1 Team: "Portare la Formula 1 alle persone significa offrire ai fan più possibilità di sentirsi parte del team, ovunque si trovino. Singapore dimostra come possiamo farlo attraverso un’unica idea coerente".

"La livrea speciale di Audi esprime il nostro brand attraverso un design plasmato dalla città, e i fan di tutto il mondo possono scoprirla personalmente attraverso il reveal online".

"Con la collezione adidas e le esperienze organizzate in tutta Singapore, questa storia prosegue oltre la vettura da gara. “The Art of Influence” invita le persone a interagire con il team in modi che abbiano un significato per loro, sia che si trovino qui in città sia che ci seguano da casa".

Livrea Audi Foto di: Audi