F1 | Alpine: il telaio della A524 è stato omologato dalla FIA

L’Alpine ha omologato il telaio della A524. La squadra di Enstone ha superato tutti i crash test per cui ha ottenuto la certificazione dalla FIA e può programmare con fiducia il campionato 2024 che dovrà rilanciare il marchio transalpino dopo il deludente sesto posto nel mondiale Costruttori della scorsa stagione.

La Casa francese potrà quindi mostrare la nuova monoposto in occasione della presentazione che avverrà ad Enstone martedì 7 febbraio alle 13,30 ora italiana. È interessante notare che Alpine prenderà la palla al balzo per mostrare non solo la A524 che verrà affidata nei GP a Pierre Gasly e Esteban Ocon, ma anche l’Hypercar che parteciperà al WEC in versione LMDh con la A442.

Rispetto alla monoposto che ha corso l’anno scorso, il progetto è stato profondamente rivisto dallo staff tecnico diretto da Matt Hartman: una delle finalità ricercate è stato il sensibile calo di peso per avvicinare il limite dei 798 kg, e l’altra quella di migliorare il packging fra telaio e power unit Renault per migliorare l’efficienza aerodinamica con una diversa disposizione degli accessori nelle fiancate.

Bruno Famin, responsabile delle attività sportive Alpine e team principal in F1, conta di dare una svolta al rendimento della squadra nei GP per portarla più vicino ai top team che vogliono lottare con la Red Bull imperante.