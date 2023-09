F1 | Una Ferrari di carattere ha sfidato una Red Bull superiore

I cinquantuno giri del Gran Premio d’Italia hanno rimodellato i sogni ferraristi riportando il tutto nella realtà, ma è una realtà accolta col sorriso dal popolo ‘rosso’ presente a Monza. Era impossibile chiedere di più alla Ferrari, la storia di questa stagione è nota da tempo, e quanto ottenuto da Carlos Sainz e Charles Leclerc nel fine settimana è stato realisticamente il massimo a cui la Scuderia potesse ambire.

Il sogno di Sainz e dei tifosi ferraristi è durato quindici giri, ma il verdetto era già scritto. Dopo dieci tornate Giampiero Lambiase, ingegnere di pista di Verstappen, ha tranquillizzato via radio il suo pilota che si lamentava per i cambi di linea di Sainz. “Tranquillo Max, le sue gomme posteriori sono già al limite”.

L’informazione era corretta, e il sorpasso è arrivato anche con qualche giro d’anticipo sui piani (quindicesimo passaggio) a causa di un bloccaggio di Carlos alla staccata della prima variante. La tornata successiva Perez ha passato Russell, portandosi in quarta posizione, e a pista libera le due Red Bull hanno mostrato il loro reale potenziale.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, blocca davanti a Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Questo, però, non sminuisce l’ottimo lavoro fatto dalla Ferrari per affrontare al meglio la tappa di casa. Ci sono state ventiquattr’ore da sogno, quelle trascorse dalla pole position di ieri alla partenza della corsa, ma anche Monza, per quanto speciale, non è un passe-partout che permette di accedere a miracoli. L’unica speranza per un doppio podio ‘rosso’ era legata al rendimento di Perez, ma oggi ‘Checo’ si è riscattato rimontando nonostante una power unit con un bel numero di chilometri sulle spalle montata prima della qualifica.

Liberi di correre

La corsa, la più bella vista fin qui nel 2023, ha regalato molta azione. Ci sono stati duelli previsti, ed altri arrivati a sorpresa, come il confronto finale tra Sainz e Leclerc. C’è chi ha storto il naso auspicando ordini di squadra per congelare le posizioni, ma dal muretto-box l’unico messaggio arrivato è stato quello di non correre rischi.

“Se avessimo chiesto di congelare le posizioni ora ci sentiremmo chiedere ‘perché lo avete fatto?’ – ha spiegato Frederic Vasseur – alla fine è stata una mia decisione, e mi sono limitato a dire di non prendere rischi che avrebbero potuto pregiudicare il risultato di squadra. Visto che è andato tutto bene posso dire che sono orgoglioso del lavoro fatto oggi dai piloti, e alla fine credo sia stato un modo per ringraziare tutti i tifosi che ci hanno dato un grande sostegno questo weekend”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, festeggia sul podio di Monza davanti al popolo ferrarista Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

“Abbiamo spinto molto – ha commentato Sainz - ma è stata una battaglia bella e leale tra compagni di squadra, e alla fine è ciò che tutti voi volete vedere”.

Ancora più chiaro Leclerc: “I ragazzi al muretto box forse hanno rischiato un infarto, e forse anche qualche tifoso, ma per me questa è la Formula 1, e dovrebbe essere sempre così”.

“Nel complesso credo che sia stato il nostro miglior weekend dell’anno – ha aggiunto Vasseur – abbiamo confermato un buon ritmo, e per la prima volta siamo riusciti a lottare con la Red Bull. Il loro ritmo è stato sicuramente migliore del nostro, ma siamo riusciti a stare con loro per buona parte della gara. Sicuramente è stato il miglior fine settimana in assoluto e sono contento per Carlos perché penso che abbia fatto un passo avanti”.

Carlos Sainz sorride dopo la pole e il terzo posto a Monza Photo by: FIA Pool

Sainz, weekend da top-driver

Carlos ama Monza, ma forse neanche lui aveva immaginato quanto visto questo fine settimana. Non è questione di punti, anche se alla fine servono anche quelli, quanto di ruolo e messaggi. Nell’arco di tutto il fine settimana Sainz è stato il pilota di punta della Ferrari, confermandosi anche in gara con una strenua difesa della leadership nonostante la sagoma della Red Bull di Verstappen fissa negli specchietti.

Si è arreso quando le gomme si sono surriscaldate, ma qui la responsabilità non è di Carlos, quanto della SF-23. Il bloccaggio che ha permesso a Verstappen di prendere la prima posizione ci può stare, forse con un po' di malizia Carlos avrebbe potuto tagliare la chicane (da leader della gara, non avrebbe dovuto cedere la posizione) mantenendo così il comando, ma parliamo davvero di dettagli all’interno di un weekend importante. Meritato il bagno di folla sul podio, sudato fino agli ultimi metri, un momento che aiuta a cementare la visione di Carlos da parte di un popolo ferrarista che proprio sul podio monzese, quattro anni fa, adottò definitivamente Leclerc.

I ventisette punti garantiti dal terzo e quarto posto monzese hanno permesso alla Ferrari di scavalcare l’Aston Martin portandosi al terzo posto nella classifica costruttori e accorciando a quarantacinque lunghezze il gap che la separa dalla Mercedes. L’obiettivo della seconda posizione finale resta difficile da raggiungere, ma poter contare su due piloti è proprio l’arma in più che ha consentito il sorpasso nei confronti dell’Aston Martin e indispensabile per giocare alla pari con la Mercedes.