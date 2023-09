F1 | Brutta avventura per Sainz: è stato rapinato a Milano

Dalla felicità per aver centrato il primo podio stagionale in Formula 1, per di più nella gara di casa della Ferrari, a Monza, alla paura per essere stato sfortunato protagonista di una rapina consumatasi poche ore dopo la festa per il terzo posto al Gran Premio d'Italia.

Il pilota della Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr, è stato rapinato verso le ore 20:30 da tre persone, le quali gli hanno sottratto l'orologio, un Richard Mille modello Alexander Zverev (il celebre tennista tedesco a oggi numero 12 al mondo nella classifica ATP, ndr), del valore di mezzo milione di euro.

Sainz stava uscendo dal suo albergo, l'Armani Hotel di viale Manzoni a Milano, quando tre persone si sono avvicinate e gli hanno rubato l'orologio. I tre, a quanto sembra, erano da diverso tempo in attesa del pilota fuori dall'hotel per mettere a segno la rapina.

Stando a quanto riportato dall'agenzia Adkronos, Sainz si è messo all'inseguimento dei tre rapinatori assieme a un suo accompagnatore ed è stato aiutato anche da alcuni passanti, i quali sono stati spettatori dell'azione dei rapinatori.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: FIA Pool

Sainz e il suo assistente sono riusciti a bloccare uno dei tre rapinatori dopo una lunga rincorsa iniziata in auto e finita in un inseguimento a piedi. Il secondo rapinatore, invece, è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista.

Il terzo è stato fermato a pochi passi dall'altro rapinatore grazie a un altro componente dello staff di Carlos e alla collaborazione dei passanti. Dopo aver fermato i tre rapinatori, sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale.

I rapinatori, tre ragazzi appena maggiorenni (la loro età va dai 18 ai 20 anni), sono stati portati in questura. Sainz, invece, ha recuperato l'orologio - che, lo ricordiamo, porta per via dello sponsor - e ha parlato con la Polizia una volta tornato all'Hotel Armani, dove gli agenti hanno verbalizzato la denuncia a carico dei tre rapinatori.

Sui propri profili social, Carlos ha pubblicato poche righe riguardo l'accaduto con cui ha voluto ringraziare chi lo ha aiutato in quei frangenti: "Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi".

Per il madrileno una brutta avventura, in uno dei giorni più dolci da quando è pilota della Ferrari. Fortunatamente tutto si è concluso nel modo migliore, ma è certo che il 3 settembre 2023 rimarrà una data difficile da dimenticare...