F1 | Sainz a podio: "Ho difeso forte, ma ho usato troppo le gomme"

"Domani farò di tutto per cercare di lottare con le Red Bull e provare a vincere". Carlos Sainz Jr. ha mantenuto la promessa, dando tutto quello che aveva in pista e portando a casa il podio davanti ai tifosi della Ferrari al Gran Premio d'Italia dopo aver lottato fino all'ultimo centimetro possibile con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, ma anche con la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc.

Nel primo stint, Sainz è riuscito a tenere alle spalle Max Verstappen quasi sino al primo pit stop, ma ha dovuto capitolare quando la pressione dell'olandese si è fatta insostenibile.

Stesso copione con Sergio Perez, tornato su con veemenza dopo essere partito dal quinto posto in griglia di partenza. Nella duplice e dura difesa contro le RB19, Sainz ha chiesto molto alle gomme posteriori e ha così offerto il fianco ai rivali.

"Oggi in pista è stata molto dura. Non poteva essere più difficile di quanto non sia stato oggi, onestamente. Abbiamo spinto al massimo per tenere le Red Bull alle nostre spalle, ma abbiamo sfruttato troppo le nostre gomme posteriori cercando di tenere il loro passo e tenerli dietro", ha ammesso a fine gara il pilota madrileno.

"Alla fine ho pagato il prezzo, ma ho fatto tutto quello che potevo per difendere su tutte le macchine che mi hanno attaccato e sono comunque riuscito a portare la macchina al traguardo al terzo posto".

Dopo aver subìto i sorpassi delle Red Bull, Sainz non si è potuto permettere un attimo di respiro. Dietro di lui Leclerc ha provato a prendersi il podio nel corso degli ultimi giri, portando attacchi duri ma corretti soprattutto alla prima variante.

Sainz è stato eccellente nella sua difesa, rispondendo con correttezza, intelligenza e abilità. In questo modo ha costretto il compagno di squadra ad accontentarsi del quarto posto davanti ai tifosi di casa.

"La lotta con Charles è stata dura, agonistica. Ma è sempre un piacere lottare con lui quando c'è l'opportunità di farlo. E' un grande pilota come Max e Checo. Ci siamo divertiti molto oggi in pista e spero che anche voi vi siate divertiti".

La gara di Monza ha mostrato quanto la Ferrari si trovi bene su piste a basso carico aerodinamico. Il doppio arrivo a punti, per altro, ha permesso alla Ferrari di superare Aston Martin nel Mondiale Costruttori e di salire al terzo posto.

"Dobbiamo continuare a lavorare sul passo, sulla comprensione delle gomme. E' stato palese che noi consumassimo di più le gomme rispetto alle Red Bull e che ci mancasse dunque un po' di passo rispetto a loro. Però abbiamo fatto un grosso passo avanti rispetto a Zandvoort. Questo fine settimana siamo stati i migliori degli altri ed è un buon risultato considerando le circostanze", ha concluso Sainz.