F1 | Red Bull: Verstappen ha cotto la Ferrari a fuoco lento

La scena è stata molto divertente: mentre i due piloti ferraristi si alternavano sul muretto dei box per lanciare cappellini, fare selfie e firmare autografi su magliette, bandiere e striscioni, davanti alla marea rossa che è rimasta sul rettilineo d’arrivo invocando Charles Leclerc e Carlos Sainz con il Poo po po po po poooo poo, il tormentone di calcistica memoria, sotto al podio di Monza, la Red Bull ha festeggiato la doppietta nel GP d’Italia con l’uno due di Max Verstappen e Sergio Perez.

La tradizionale foto di gruppo del team di Milton Keynes sembrava una festa privata, mentre fuori c’era la sagra di piazza con il pubblico delle grandi occasioni. Ma quando all’unisono sono state stappate delle bottiglie di bollicine, si è levato alto e forte l’urlo di vittoria della squadra campione del mondo. E all’improvviso ogni cosa ha preso la sua giusta dimensione. La Ferrari con il podio di Carlos Sainz aveva allontanato gli incubi di Zandvoort, riconquistando una tifoseria disamorata dai bassi più che dagli alti della rossa, mentre la Red Bull poteva finalmente celebrare la decima vittoria consecutiva di Max Verstappen che comincia a guardare con particolare attenzione ai record che può battere, entrando in quella dimensione che solo i grandi piloti hanno il privilegio di vivere.

Max Verstappen, Red Bull Racing, festeggia la vittoria nel GP d'Italia Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Ferrari a Monza ha conquistato la pole position puntando su una SF-23 molto scarica aerodinamicamente per sparare velocità monstre lungo i lunghi rettilinei del Tempio della Velocità, mentre la Red Bull ha deciso di giocare con la Scuderia come il gatto con il topo.

I tecnici diretti da Pierre Waché sapevano di disporre di una RB19 meno veloce alla speed trap, ma sapevano anche che i piloti avrebbero potuto contare su un passo gara decisamente più consistente con entrambe le mescole. E, allora, si è scelta una configurazione aerodinamica più carica rispetto alla Ferrari, con l’obiettivo di essere più rapidi a partire da metà Parabolica per arrivare fino alla linea del traguardo, uscendo sul rettifilo con una spinta nettamente superiore che la rossa avrebbe cercato di compensare con una progressione di motore verso la staccata, contando su una staccata molto aggressiva per evitare a Max l’opportunità di far valere il DRS che su un tracciato come quello brianzolo vale molto meno rispetto agli altri tracciati del mondiale.

Carlos Sainz blocca l'anteriore in frenata e offre l'opportunità di sorpasso a Max Verstappen Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L’ordine che la squadra di Milton Keynes aveva impartito a Verstappen era di non accettare le possibili “provocazioni” della Ferrari. Se l’olandese non sarebbe andato in testa al via, poco male perché nello staff di Christian Horner era chiaro che Sainz doveva essere cucinato a fuoco lento.

E il campione olandese, depurato dalle intemperanze giovanili, si è comportato come un campione ormai consumato: non ha mai forzato un attacco al capofila spagnolo, preferendo mettere una costante pressione su Sainz, nella consapevolezza che le gomme in appoggio (quelle sul lato sinistro) della Ferrari sarebbero andate in crisi molto prima di quelle montate sulla RB19.

Verstappen, quindi, si è seduto al tavolo della partita a scacchi e ha aspettato la prima sbavatura di Carlos. Un piccolo bloccaggio al giro 15 alla staccata della Roggia ha aperto la porta al sorpasso che ha consentito a Max di prendere il largo per andare in fuga verso quel record che gli faceva gola.

L’azione è stata decisa e la Ferrari è stata trafitta incapace di replicare, perché per reggere quel ritmo indiavolato Sainz e Leclerc sono stati costretti ad aggrapparsi a ogni cavallo della power unit dello 066/10.

"Ho dovuto essere paziente per cogliere la vittoria – spiega Verstappen -, la Ferrari aveva una buona velocità massima per tutto il fine settimana e guardando com’era la nostra ala posteriore abbiamo dovuto tagliare una parte del flap mobile e, quindi, il nostro DRS non era così efficace come al solito. Ciò significava che non potevo andare all’attacco alla prima curva, ma dovevo essere paziente e costringere Carlos a commettere un errore. Ad un certo punto, quando le sue gomme si erano usurate un po’, l’ho spinto a staccare tardi, fino a portarlo al bloccaggio. A quel punto non ho perso l’occasione per sorpassarlo all’uscita della curva due. Poi si trattava di gestire la gara e portare la macchina alla bandiera a scacchi”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 ha superato George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Se la tattica di attesa di Max ha pagato, bisogna riconoscere che ha funzionato anche la strategia più aggressiva che ha portato Sergio Perez al posto d’onore dalla quinta piazza in griglia. Il messicano in qualifica aveva pagato il cambio di motore Honda dopo la FP3 con un'unità usata e l’impossibilità di prendere confidenza con le gomme soft in qualifica.

Questa volta la Red Bull non ha “rosicato” della terza fila del messicano, perché c’era la convinzione di disporre del potenziale per infilzare le Ferrari quando sarebbero diventate vulnerabili con pneumatici più usurati. Importante era liberarsi presto della Mercedes di George Russell: Checo ci ha provato un paio di volte alla Prima Variante finendo puntualmente lungo e tagliando la chicane. E per non pagare una penalità si è riaccodato all’inglese della Stella, fino a quando, una tornata dopo l’azione decisiva di Max su Sainz, al giro 16 ha chiuso il sorpasso della W14, mettendosi in caccia delle rosse. E anche Perez ha completato la rincorsa solo al giro 46, quando le Ferrari erano ormai alla “frutta” perché prima erano davvero temibili.

La squadra di Milton Keynes ha riconosciuto gli onori a quella di Maranello, avendo finalmente trovato uno sfidante credibile, ma torna a casa per preparare Singapore avendo incamerato la sesta doppietta stagionale (che è la 28esima nella storia del team) e con la consapevolezza che quel record di 10 vittorie di seguito di Max sono una sequenza che non è destinata a interrompersi in fretta…