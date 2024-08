F1 | Albon squalificato: il fondo della Williams è troppo largo

Lo scorso anno, il Gran Premio d’Olanda fu uno dei migliori per la Williams, che riuscì a portare tutte e due le auto in Q3, conquistando poi anche un ottimo ottavo posto e quattro punti fondamentali per la lotta nel mondiale costruttori. Anche quest’anno in qualifica è arrivata un’ottima prestazione, grazie alla quarta fila centrata da Alex Albon, mentre il suo compagno di squadra purtroppo non è potuto scendere in pista nelle prove ufficiali a causa dell’incidente durante la FP3.

Proprio durante questo fine settimana, la Williams ha introdotto il suo secondo pacchetto di novità della stagione dopo quello che aveva fatto il debutto a Imola, seppur in quel caso grande attenzione era stata data alla riduzione del peso. In questo caso i tecnici di Grove sono intervenuti in maniera importante sul piano aerodinamico, rivedendo gran parte della vettura.

Il pacchetto di parti comprendeva un fondo rivisto che, secondo la Williams, era stato "completamente aggiornato" con una geometria totalmente nuova e rivista. Tuttavia, un'ispezione tecnica dopo le qualifiche di oggi ha messo in dubbio la legalità del nuovo fondo, montato solo sulla vettura del pilota anglo-tailandese. Dopo l’incidente di Sargeant in FP3, la scelta è stata quella di conservare le scorte per Albon, in modo che, in caso di rottura, potesse avere un’unità aggiuntiva anche in parco chiuso, dove è vietato cambiare specifica, pena la partenza dalla pit lane.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Albon si è qualificato ottavo, la sua migliore posizione di partenza della stagione finora, ma durante le verifiche tecniche post-sessione, la FIA ha riscontrato che il fondo della Williams fosse al di fuori dei limiti massimi consentiti dal regolamento, segnalando la situazione ai commissari sportivi.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, quando il pavimento è stato analizzato dalla FIA, è risultato troppo largo, oltre i 1600 mm consentiti dal regolamento. Dal canto suo, la Williams, che chiaramente aveva effettuato delle misurazioni al giovedì nel momento del montaggio della vettura per assicurarsi che tutto fosse legale, ha sostenuto che, secondo i propri dispositivi, il nuovo fondo rientrava nei limiti. Tuttavia, la FIA ha contestato e, nel momento in cui ha effettuato le sue scansioni, è stata riscontrata una dimensione superiore a quella concessa.

A livello regolamentare, infatti, il fondo si divide in più componenti e, nello specifico, la Williams ha violato le dimensioni della componente "V-FLOOR-BODY", ovvero proprio quella che comprende il fondo nella sua massima larghezza.

"I Commissari Sportivi hanno ascoltato i rappresentanti del team della vettura 23 (Alexander Albon), il Delegato Tecnico della FIA, il Commissario Tecnico della FIA che ha effettuato le misurazioni della vettura e il Direttore della FIA per le monoposto", si legge nel rapporto dei Commissari Sportivi.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"La vettura 23 è risultata al di fuori del volume regolamentare di cui all'articolo 3.5.1 a) del Regolamento Tecnico FIA di Formula 1. Il team non ha contestato la calibrazione del sistema di misurazione FIA e la misurazione della vettura, ma ha dichiarato che le proprie misurazioni hanno prodotto risultati diversi".

"I Commissari Sportivi stabiliscono che il risultato della misurazione effettuata con il sistema FIA in Parc Ferme è quello pertinente e che è stata seguita la procedura prevista dal regolamento. Pertanto viene applicata la sanzione standard per tale infrazione".

Di conseguenza, Albon partirà dal fondo della griglia e tutti i piloti dietro di lui saliranno di una posizione: Stroll partirà dall'ottava posizione nella gara di domenica, Gasly dalla nona e Carlos Sainz dalla decima.

La Williams ha anche presentato una richiesta ai commissari sportivi per consentire a Logan Sargeant di prendere parte al Gran Premio, dato che il pesante impatto dell'americano nelle FP3 gli aveva precluso la possibilità di partecipare alle qualifiche. La richiesta è stata accolta, in quanto i tempi di Sargeant nelle precedenti sessioni di prove sono stati ritenuti soddisfacenti.