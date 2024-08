F1 | Hamilton penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato Perez

Non è stato un venerdì semplice per Lewis Hamilton, eliminato in Q2 nonostante le speranze del venerdì lasciassero presagire qualcosa di differente. Dopo la delusione per l’esclusione anticipata, l’inglese si è infatti visto recapitare anche una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per il GP di domani per aver ostacolato Sergio Perez in qualifica.

Durante le qualifiche, infatti, il pilota della Red Bull si stava approcciando in curva nove durante il suo giro veloce ma, in quel momento, ha trovato sulla traiettoria proprio Hamilton, con il messicano che ha quindi dovuto modificare la traiettoria per evitare il sette volte campione del mondo.

In quel momento Perez via radio ha subito mostrato il suo disappunto, anche perché, come ha rimarcato in un secondo momento, l’aver perso quel giro lo ha sicuramente spinto ad usare un secondo treno di gomme soft, anche se, realisticamente, lo avrebbe sfruttato comunque per superare il turno.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

I commissari sportivi hanno esaminato il caso e hanno inflitto a Hamilton una penalità di tre posizioni in griglia, facendolo retrocedere dal 12° al 15° posto sulla griglia di partenza di domenica.

"Il pilota della vettura 44 [Hamilton] è stato informato dalla squadra che la vettura 11 [Perez] si stava avvicinando in un giro veloce quando è entrato nella curva 8", hanno scritto i commissari nel loro verdetto, sottolineando come Hamilton fosse stato avvertito da parte del muretto, tanto che si era infatti allargato per non essere di ostacolo in traiettoria. Tuttavia, nel momento in cui Perez è arrivato nel tratto incriminato, Hamilton si è ritrovato sulla linea ideale, non potendo nemmeno spostarsi perché avrebbe tagliato la strada al messicano.

"Hamilton ha quindi guidato fuori traiettoria all'uscita della curva 8 con l'intenzione di lasciare passare la vettura 11. Tuttavia, quando la vettura 11 è arrivata, la vettura 44 [Hamilton] era già entrata nella curva 9 ed è tornata sulla linea ideale all'uscita della curva 9, ostacolando così chiaramente Perez", spiega il comunicato.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Secondo i commissari, nonostante Hamilton abbia provato a spostarsi dalla traiettoria ideale, l’inglese avrebbe potuto rallentare maggiormente per non ostacolare Perez, per cui si è giunti alla conclusione che la manovra del pilota della Mercedes dovesse essere penalizzata: "I Commissari Sportivi stabiliscono che, sebbene ci sia stato un avvertimento appropriato da parte del team e sebbene il pilota abbia cercato di spostarsi, avrebbe potuto rallentare maggiormente per non ostacolare l'altra vettura. Pertanto viene applicata una retrocessione in griglia in linea con le decisioni precedenti".

Parlando prima della penalità, Hamilton non aveva nascosto la propria delusione proprio per il risultato della qualifica dato che, a meno di una gara molto movimentata, sarà difficile rimontare a Zandvoort, dove i sorpassi sono estremamente complicati.

"Dal momento in cui è successo l’episodio con Perez, la situazione è precipitata come un effetto domino. E poi il bilanciamento è diventato sempre più strano, sempre più sovrasterzante. E, sì, è stato terribile. È sicuramente molto, molto frustrante, naturalmente, ma è quello che è. Il weekend è finito e possiamo passare alla prossima settimana", ha raccontato Hamilton.