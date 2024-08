F1 | Vasseur: "In gara possiamo giocarcela. Questione di dettagli"

Poteva andare peggio, ma anche un po' meglio. La Ferrari si trova a valutare il sesto posto ottenuto da Charles Leclerc e l'11esimo di Carlos Sainz nelle Qualifiche del Gran Premio d'Olanda, uno degli appuntamenti più ostici per le Rosse ormai da qualche anno a questa parte.

Al termine delle prove ufficiali sulla pista di Zandvoort, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare quanto accaduto questo pomeriggio, ma anche per fare il punto sulla gara di domani dove le Rosse sono attese a una gara più competitiva rispetto alle prove che le hanno viste comprimarie questo pomeriggio.

Vasseur, pensa che la Ferrari potesse ottenere un risultato migliore oggi?

"Per Leclerc questo è stato il risultato migliore possibile, sì, ma anche no. Forse potevamo lottare con Perez e guadagnare un'altra posizione. Però per la conformazione della pista e per la mancanza di aggiornamenti non ci aspettavamo tanto, anche perché qui l'anno scorso è stata la nostra gara peggiore. Però dovremo comunque cercare di fare la miglior gara possibile e portare a casa più punti possibili nella gara di domani".

Per quanto riguarda Carlos, invece?

"Dal punto di vista di Carlos sarà più difficile. Prima delle qualifiche non era mai riuscito a fare un giro con le Soft, perché ieri nell'unica sessione svolta sull'asciutto ha avuto un problema tecnico dopo pochi minuti e non ha più avuto modo di girare. Non ha potuto preparare il giro con le Soft ed è diventata un'impresa impossibile qualificarsi al Q3 con tante macchine così vicine a livello di tempi".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Pensa che il bouncing sia stato il principale problema per la Ferrari su questa pista?

"Questa è una pista molto complessa per il saltellamento, perché ci sono curve molto veloci come la 7 e la 8. Però fatichiamo di più sulle curve lunghe sia quest'anno che lo scorso anno. Sapevamo che sarebbe stata una sfida per noi e lo è, effettivamente. Sul bouncing abbiamo fatto passi avanti, ma dobbiamo fare i conti con i limiti della vettura. Avremo piste più favorevoli a noi da qui a fine stagione, ma qui sarà molto importante fare buoni punti, perché conta molto farli anche quando sei in difficoltà. Non siamo riusciti a farlo in Canada, Spagna e Regno Unito. In quelle gare abbiamo perso davvero tanti punti e se guardiamo siamo a 60 punti dalla Red Bull oggi. Sono quasi quelli persi in quei GP. Ecco perché domani sarà importante fare una bella gara e finire a punti".

Che gara si prospetta per Sainz, partendo dall'11esima casella? Potreste adottare una strategia aggressiva?

"Penso che Carlos recupererà passo velocemente in gara. Ha mancato la Q3 per un decimo. In gara ci saranno altri aspetti come la gestione gomme. Siamo sicuri di poter gestire bene le gomme e potremo fare qualcosa in termini di strategia. Spesso c'è una soluzione giusta che funziona sia per le strategie che per la scelta gomme. Fare qualcosa di drasticamente diverso può allontanarti ulteriormente dall'ottimale. Quindi c'è sempre un lato negativo nel prendere certi rischi".

Pensa che sul passo gara la Ferrari possa essere più competitiva rispetto a oggi?

"Ieri sulla simulazione gara avevamo solo una macchina disponibile, quella di Leclerc, per questo siamo riusciti a raccogliere meno dati. Penso che Norris fosse sempre un passo avanti, ma poi eravamo vicini con gli altri. Dipenderà anche dalle caratteristiche della pista, poi le temperature dovrebbero essere più basse e dovrebbe tirare meno vento. Quando la differenza è così piccola, 2 decimi tra tutte le macchine tranne quella di Norris, allora sono i dettagli a fare la differenza".

Quali condizioni meteo sperate di trovare per la gara di domani?

"Quando si fatica in generale si spera una condizione costante per tirare fuori qualcosa. Fino a oggi il meteo ha presentato alti e bassi. Dovremo semplicemente fare il meglio con quello che troveremo nella gara di domani".