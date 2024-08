F1 | Norris: "Partenza con Max accanto? Non ci voglio pensare!"

Tre decimi e mezzo. E' questo il numero pazzesco con lui Lando Norris è riuscito a battere il primo dei rivali, Max Verstappen, secondo ma mai realmente in lotta per cogliere la pole position del Gran Premio d'Olanda 2024.

Norris aveva già dato prova di essere in grande forma in questo fine settimana, al pari della McLaren, ma i distacchi inferti ai rivali sono stati un segnale importante per un pilota che ha una grande voglia di rivincita dopo aver gettato al vento tante occasioni per vincere ancora nell'arco di questa stagione.

"E' una giornata fantastica", ha dichiarato Norris una volta uscito dalla sua MCL36 dopo le Qualifiche. E' bello tornare dalle vacanze e firmare una pole. Sì, devo dire che il giro è stato piuttosto buono, le qualifiche sono filate lisce e sono riuscito a fare alcuni buoni giri. Soprattutto l'ultimo, quello in Q3, che è la cosa più importante. Sono contento del lavoro del team e di come sia andata oggi".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

"In realtà le cose sono state più difficili di quanto potesse sembrare. Anche io mi sono lamentato, perché qui il giro è complesso. Non sai mai quali siano i limiti, quanto tu possa spingere, cosa aspettarti. Ma è il nostro lavoro. Io mi sento a mio agio, la macchina ha funzionato in modo fantastico. Abbiamo portato degli aggiornamenti ed era un po' che non li portavamo e tutto sta andando molto bene. Ringrazio molto il team".

Le qualifiche hanno premiato Lando, ma domani dovrà scattare dalla pole accanto al suo spauracchio al via, che è Max Verstappen. Norris sa che dovrà affrontare il pilota di casa e leader del Mondiale, il quale porterà una pressione forte per tutta la gara, ma al momento non vuole pensarci.

"Della partenza di domani non voglio parlare. Sono certo però che sarà dura, Max è stato molto veloce per tutto il weekend. Oggi lo abbiamo battuto, ma domani partirà secondo, sicuramente spingerà forte e ci metterà sotto pressione tutta la gara. Anche perché corre nella sua gara di casa. Però non vedo l'ora".