F1 | Williams: Sargeant salta le qualifiche e ora c'è un allarme ricambi

Logan Sargeant non disputerà le qualifiche del Gran Premio d’Olanda. Il pilota statunitense è stato protagonista di un violento incidente al quindicesimo minuto del terzo turno di prove libere, sessione iniziata in condizioni di pista bagnata.

Sargeant ha perso il controllo della monoposto in uscita dalla curva 4, dopo aver messo sull’erba le ruote sul lato destro. L’urto, molto violento, ha innescato anche un incendio sul retrotreno della vettura, domato dal personale di servizio dopo l’attivazione del regime di bandiera rossa.

I danni ingenti riportati dalla monoposto sono stati subito evidenti, e la prima analisi effettuata dal personale della Williams quando la vettura è stata riportata ai box ha confermato i timori. Il team principal della squadra, James Vowles, ha scosso il capo senza mascherare il disappunto per l’accaduto. “Questo incidente è arrivato nel momento peggiore possibile – ha confermato – abbiamo appena introdotto molti pezzi nuovi sulle monoposto e abbiamo visto che fine hanno fatto. Non abbiamo grandi scorte di ricambi, ma il problema non è solo quello”.

Il set di scorte previsto dalla Williams non permette alla squadra di poter sostenere due incidenti, c’è il rischio che qualora in qualifica dovessero esserci problemi sulla monoposto di Albon la specifica dei ricambi a disposizione sarebbe differente (la squadra sarebbe costretta a recuperare componenti della specifica precedente all’aggiornamento) , costringendo il pilota a prendere il via della gara dalla pit-lane, come stabilito dal regolamento.

Logan Sargeant, Williams FW46, salta fuori dall'auto dopo un incidente Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Dal momento in cui si entra in condizioni di parco chiuso dobbiamo essere certi di avere i ricambi per la seconda monoposto – ha confermato Vowles – quindi senza una stima definitiva dei danni non siamo certi di poter intervenire sulla monoposto di Logan. In più ci sono interrogativi anche sulla power unit, che ad una prima analisi sembra in pessime condizioni”.

L’unica certezza è che la squadra dispone di un telaio di scorta. “I danni sono gravi – ha ammesso Vowles – e questo potrebbe richiedere anche la sostituzione della scocca. Stiamo analizzando con attenzione, ma non escluso questo scenario”.

“In merito alle cause dell’incidente credo che tutti possano analizzare e trarre le proprie conclusioni – ha concluso il team principal – da quello che vedo…se non ti accorgi di aver messo due ruote sull’erba questo è quello che succede”.