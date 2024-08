F1 | Zandvoort, Libere 3: svetta Gasly dopo il botto di Sargeant

La pioggia è stata la vera, grande protagonista del terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda 2024 di Formula 1, perché ha regalato prima una pista bagnata e insidiosa, poi un incidente spettacolare - fortunatamente senza alcuna conseguenza per il pilota - che ha cancellato 30 minuti della stessa, rendendola praticamente inutile.

I primi 15 minuti del turno avevano già dato indicazioni importanti: il livello di grip dell'asfalto era piuttosto basso, con Nico Hulkenberg lungo in curva 1 dritto contro le barriere. Il tedesco ha rovinato l'ala anteriore, una delle novità portate da Haas in questo fine settimana, ma è riuscito a rientrare in pista e a guadagnare i box.

Pochi istanti dopo è stato imitato dal compagno di squadra Kevin Magnussen e da George Russell, ma entrambi hanno evitato impatti contro il muro, tornando in pista grazie alla linea d'asfalto che costeggia le barriere.

Chi invece ha letteralmente demolito la sua Williams è stato Logan Sargeant. Uscito da curva 2 sul cordolo, l'americano non è rientrato in tempo sul nastro d'asfalto, mettendo le ruote di destra sull'erba mentre era in accelerazione. Questo gli ha fatto perdere il controllo della vettura, rendendolo passeggero.

Incidente Logan Sargeant, Williams FW46 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

A quel punto la Williams numero 2 è finita per tagliare la pista e impattare in modo molto violento con la fiancata di destra contro le barriere, distruggendole e distruggendosi a sua volta. Il retrotreno ha poi preso fuoco, ma Sargeant è stato lesto a uscire dall'abitacolo della FW46 e a mettersi al sicuro.

A quel punto la sessione è praticamente finita. I commissari di percorso hanno dovuto prima spostare il relitto della Williams e togliere i tanti detriti rimasti in pista, poi hanno dovuto dedicare le loro attenzioni a sistemare le barriere, distrutte nell'impatto della monoposto britannica.

I piloti hanno visto riprendere la sessione a 2 minuti dal termine. Solo alcuni hanno potuto fare un giro lanciato e tra questi il più veloce è stato Pierre Gasly, autore del miglior tempo con l'Alpine in 1'20"311. Seconda posizione per la Haas di Kevin Magnussen, staccata di 139 millesimi di secondo.

Dietro i primi due i distacchi si sono fatti più pesanti, con la Sauber di Valtteri Bottas a oltre 8 decimi, la McLaren di Lando Norris a oltre 1 secondo e, poco più indietro, l'Aston Martin di Fernando Alonso a completare la Top 5.

Una classifica poco veritiera, se consideriamo che, a parte le McLaren entrambe nelle prime 9 posizioni, troviamo Carlos Sainz con la Ferrari decimo, Leclerc 16esimo, Verstappen 17esimo e le due Mercedes appena davanti a loro. Una sessione inutile, che però renderà le qualifiche ancora più incerte e avvincenti.