F1 | Mercedes, OK il fondo aggiornato: rimarrà montato sulle W15

Pista nuova, storia differente. Se a Spa-Francorchamps Mercedes era stata costretta a rimuovere il fondo aggiornato portato proprio in Belgio, sulla pista di Zandvoort la novità che aveva esordito sulle Ardenne ha convinto e rimarrà protagonista per tutto il resto del fine settimana olandese.

Il fondo, studiato per migliorare le prestazioni della W15 e farla ulteriormente migliorare dopo aver ottenuto 3 vittorie nelle ultime 4 gare, non aveva convinto a Spa-Francorchamps. Ma la raccolta dati fatta in Belgio ha portato il team diretto da Toto Wolff a comprenderne meglio il carattere e, non a caso, è stato promosso dopo i primi due turni di libere del Gran Premio d'Olanda svolti ieri.

Sebbene il primo turno di libere sia stato condizionato da forte vento e pioggia, Mercedes è ora convinta che il fondo aggiornato dia i benefici visti in galleria e nelle simulazioni a Brackley. Insomma, che sia quel passo avanti sperato e che prima della pausa estiva non si era potuto apprezzare.

"E' stato un inizio di fine settimana incoraggiante per noi", ha dichiarato Andrew Shovlin, direttore dell'ingegneria di pista della Mercedes. "Le condizioni delle Libere 1 sono state particolarmente difficili a causa del vento molto forte e la pioggia battente. Questi fattori hanno reso difficile ottenere una buona lettura del fondo aggiornato che abbiamo portato a Spa-Francorchamps".

George Russell, Mercedes W15 Foto di: Erik Junius

"Tuttavia, ciò che abbiamo visto è in linea con le aspettative, quindi continueremo il fine settimana con il fondo aggiornato su entrambe le vetture".

Sulla stessa linea di pensiero di Shovlin è stato George Russell, anche lui contento delle prime risposte del fondo aggiornato nonostante il forte vento e la pioggia che nelle Libere 1 ha limitato la comprensione del nuovo elemento.

"E' stato tutto più difficile a causa del vento", ha confermato il pilota britannico, che a Spa si è visto cancellare la sua vittoria per una vettura sotto il peso minimo consentito.

"Sono state forse le condizioni più ventose in cui ricordo di aver guidato una monoposto di Formula 1 negli ultimi anni. Comunque la W15 si è espressa molto bene e il fondo aggiornato che abbiamo portato a Spa sembra funzionare in modo efficace".

"A livello di distacchi, sembra che il gruppo di testa sia ancora una volta molto vicino. Ci aspettiamo di dover affrontare una battaglia affascinante per il resto del fine settimana. Sarà una dura lotta per i posti sul podio".