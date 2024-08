F1 | Briatore: "Troppi manager sbagliati hanno condizionato l'Alpine"

Flavio Briatore ha incontrato i media per la prima volta da quando ha accettato il ruolo di consulente speciale del presidente di Alpine, Luca De Meo. L’occasione è stata la presentazione del nuovo team principal della squadra, Oliver Oakes, ma Briatore non si è sottratto ad una serie di domande sul presente ed il futuro dell’Alpine. In perfetto stile “Flavio”, è andato subito al punto quando gli è stato chiesto cosa ha determinato la situazione di crisi in cui si ritrova oggi il progetto Alpine F1.

“Non c'era una gestione – ha spiegato - credo che questo sia stato il maggior problema che ha condizionato l’Alpine. Penso che ad un certo punto abbiano scelto alcuni manager sbagliati, e credo che sia una lista piuttosto lunga, al contrario, non abbiamo una lista di quelli bravi. Non è semplice gestire la sede di Enstone, è una grande struttura e richiede una presenza quotidiana. Non si può gestire da Parigi o da un altro posto, hai bisogno di essere presente sul campo. E se mi chiedete perché ho scelto Oliver (Briatore sorride) è perché abita a 400 metri dalla fabbrica!”.

Briatore ha sottolineato come il personale di Enstone abbia necessità di un’iniezione di fiducia ed entusiasmo, e per questo motivo ha voluto al timone un team principal giovane (Oakes ha 36 anni) per trasmettere la voglia di dare il massimo a tutti i dipendenti.

“Ollie è entusiasta, giovane e ambizioso, ed è ciò di cui abbiamo bisogno nella squadra – ha sottolineato - per far ripartire il team abbiamo bisogno di giovani, di persone con molta passione per il lavoro. Alla fine, tutto passa attraverso la capacità di saper capire quali sono le persone all’altezza del compito e quali no. Ollie non ha ancora un’esperienza specifica al timone di una grande squadra ma ha il talento che serve.

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, con Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Foto di: Alpine

Oakes ha descritto l’arrivo di Briatore a Enstone come un vero e proprio tornado. “Bisogna rivitalizzare il sistema, fare un elettroshock a tutti”, ha commentato sorridendo Briatore. “Si, è arrivato il tornado Flavio!”, ha aggiunto Oakes.

I piedi restano però ben saldi per terra. Briatore ha ammesso che ci vorrà tempo per tornare dove la squadra vuole essere, dettando anche delle prime tempistiche. “Dobbiamo essere realisti – ha sottolineato – vogliamo tornare a conquistare qualche podio nel 2027, la situazione da cui partiamo non è l’ideale. Vi dico la verità: la F.1 è molto, molto difficile in questo momento, perché la competizione è davvero serrata. Abbiamo sei, sette team molto bravi, tutti in grado di poter vincere delle gare".

"Dovremo provare a farci largo in questa competizione che è molto dura, e l’unico modo è lavorare duramente nella giusta direzione. Abbiamo bisogno del pilota giusto, del team giusto, del direttore tecnico giusto e del giusto management. Tutto deve funzionare correttamente, non è una questione del numero complessivo di persone che operano nella squadra, ma di avere persone di alto livello. Un top team alla fine è una squadra composta da persone che lavorano insieme e con la stessa ambizione di arrivare al vertice”.