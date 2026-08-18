F1 | Williams: Albon resta nel 2027 perché “...la nostra storia non è ancora finita”

La Williams ha confermato Alex Albon per la stagione 2027. La squadra di Grove ha annunciato il prolungamento del rapporto con il pilota arrivato nel team nel 2022 e che è diventato negli ultimi anni uno dei punti di riferimento del progetto guidato da James Vowles.

La conferma arriva in un momento particolare nel percorso della Williams. Dopo i progressi che avevano caratterizzato la scorsa stagione, conclusa con il miglior risultato della squadra dal 2016, il 2026 si è rivelato più difficile rispetto alle aspettative. Albon e il team hanno però deciso di proseguire insieme, ribadendo la fiducia nel progetto di ricostruzione avviato a Grove.

“Da quando sono entrato a far parte della Williams nel 2022, è difficile descrivere a parole la trasformazione che ha vissuto questa squadra – ha commentato Albon –. Un anno complicato non racconta il quadro completo e mi dà ancora più motivazione per continuare a costruire e spingere insieme alla squadra e ai nostri tifosi per raggiungere grandi traguardi. La nostra storia non è ancora finita, quindi ora sono completamente concentrato sul fare tutto ciò che serve per riportarci nelle posizioni che ci competono”.

Albon, 30 anni, è stato uno dei protagonisti della crescita mostrata dalla Williams nel 2025. Una serie di quinti posti gli ha permesso di concludere il mondiale in ottava posizione con 73 punti, contribuendo alla miglior stagione della squadra nell’ultimo decennio.

Alexander Albon, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il rapporto iniziato nel 2022 ha permesso inoltre ad Alex di entrare nella storia della squadra. In occasione del Gran Premio di Spagna ha raggiunto quota 96 partenze con la Williams, superando il precedente primato di Nigel Mansell, mentre a Budapest ha tagliato il traguardo delle cento presenze con il team. Un percorso destinato ora a proseguire anche nel 2027, stagione nella quale Williams celebrerà il cinquantesimo anniversario dalla sua nascita.

“Sono molto felice che Alex e Williams possano continuare insieme questo straordinario viaggio – ha spiegato Vowles – Alex è stato uno dei leader di questo progetto di trasformazione fin dal primo giorno e abbiamo ancora molto lavoro da completare e obiettivi che siamo determinati a raggiungere”.

Il team principal non ha nascosto la considerazione nei confronti del suo pilota, sottolineando come la scelta di proseguire insieme sia anche una conferma della fiducia reciproca nel percorso intrapreso. “Alex è uno dei migliori piloti sulla griglia e conosce meglio di chiunque altro gli enormi progressi che abbiamo compiuto negli ultimi anni. Il suo rinnovo dimostra quanto entrambi crediamo nella direzione verso cui stiamo andando”.