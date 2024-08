F1 | Williams appieda Sargeant: c'è una chance per Schumacher?

Il Gran Premio d’Olanda potrebbe essere l’ultima gara in Formula 1 di Logan Sargeant. L’incidente avvenuto ieri nel corso del quindicesimo minuto della terza sessione di prove libere ha fatto traboccare il vaso. Gli esiti dell’impatto contro le barriere poste all’esterno della curva 4 sono stati devastanti, la monoposto è risultata distrutta ad eccezione della scocca, sopravvissuta all’urto avvenuto a più di 190 km/h.

Il terzo incidente stagionale di Sargeant ha gettato nello sconforto la squadra, reduce da un vero e proprio tour de force per completare gli aggiornamenti visti a Zandvoort. Anche James Vowles, solitamente molto attento nelle dichiarazioni, ha fatto intendere senza troppi filtri che il vaso è colmo: “Molto del lavoro fatto è finito contro una barriera”.

La squadra ha dovuto fare gli straordinari per ripristinare la monoposto nella tarda serata di ieri e le ripercussioni graveranno anche nel reparto produzione di Grove, vista la necessità di ripristinare i ricambi necessari per affrontare la trasferta di Monza. E proprio in vista del Gran Premio d’Italia potrebbero esserci importanti novità.

Mick Schumacher, pilota di riserva Mercedes che potrebbe andare alla Williams per finire la stagione Foto di: Erik Junius

La Williams sembra intenzionata a concludere al più presto il contratto con Sargeant, ed in quest’ottica Vowles ha contattato sia Mercedes che Red Bull per valutare le poche soluzioni alternative in tempi brevissimi. L’opzione Andrea Kimi Antonelli cozza con i piani elaborati da tempo della Mercedes, che ha già definito nel dettaglio un autunno molto intenso, tra sessioni FP1, programma di test con la monoposto 2022 e le ultime tappe del campionato F.2.

Mick Schumacher è invece disponibile. Reduce da due forti delusioni (in Alpine, dove gli è stato preferito Jack Doohan e nella stessa Mercedes, dove gli è stato preferito Antonelli) il tedesco non avrebbe problemi a salire in macchina già dal weekend di Monza. La prima scelta di Vowles è però Liam Lawson, fresco di conferma di Helmut Marko al via del mondiale 2025.

Liam Lawson, pilota di riserva Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

L’offerta di Vowles consentirebbe al pilota neozelandese di potere scendere in pista nelle ultime nove gare stagionali, un’opportunità perfetta per preparare al meglio la prossima stagione, ma secondo indiscrezioni emerse ieri nel paddock di Zandvoort, Marko non sembra essere favorevole all’operazione. Le ipotesi puntano tutte in una direzione, ovvero l’intenzione da parte di Marko di mettere in macchina Lawson in tempi brevi, al fianco di Yuki Tsunoda. Uno scenario che spiegherebbe il tempo che il consulente Red Bull ha chiesto a Vowles prima di inviare una risposta.

Sul piatto non c’è molto altro. Nel mese di giugno c’era stato un colloquio tra Williams ed Esteban Ocon mirato ad offrire all’attuale pilota Alpine (ai ferri corti con la squadra dopo l’incidente con Gasly a Monte Carlo) la possibilità di disputare con la Williams la seconda parte della stagione prima del passaggio (nel 2025) alla Haas. Una trattativa cessata di colpo prima della pausa estiva. C’è chi sostiene che l’Alpine ora potrebbe essere interessata ad anticipare l’esordio di Doohan, fresco di promozione nel ruolo di pilota titolare a partire dal 2025, ma al momento sono solo supposizioni.

Per il resto il mercato offre solo esordienti, con tutti i rischi del caso. La Williams ha sotto contratto Franco Colapinto, ventunenne argentino attualmente sesto nel campionato F2, ma si tratterebbe di una scelta che sulla carta non fornisce molte garanzie considerando gli obiettivi della squadra, ovvero un pilota in grado di risparmiare alla squadra costosi incidenti e, se c’è l’opportunità, di portare la monoposto nella top-10. Sul fronte esordienti è da tempo in attesa di una chance Felipe Drugovich, terzo pilota Aston Martin in grado di svincolarsi dal contratto con qualora arrivasse una chiamata da pilota titolare.