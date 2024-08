F1 | Sainz: "Sarà una gara all'attacco, ma solo per limitare i danni"

Il guasto al cambio accusato nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda ha presentato il conto a Carlos Sainz in qualifica. Di fatto, il pilota della Ferrari ha perso l'unico turno di prove libere disputato sull'asciutto nel fine settimana di Zandvoort, quindi gli ha impedito di lavorare sulla messa a punto della sua SF-24, ma anche di simulare un time attack.

Lo spagnolo sperava di sfruttare la sessione di stamani, che però è stata segnata dalla pioggia e dall'incidente della Williams di Logan Sargeant, che ha provocato una bandiera rossa di circa 45 minuti. Alla fine quindi il figlio d'arte si è ritrovato in qualifica quasi alla cieca e alla fine si è dovuto accontentare dell'11° posto in griglia, mancando il pass per la Q3 per appena una manciata di millesimi.

Una bella delusione per il ferrarista, che però ha dato la sensazione di non avere delle aspettative tanto più alte per la qualifica odierna, visto che storicamente la Rossa si sposa piuttosto male con il tracciato olandese. E la conferma è arrivata anche dal suo compagno Charles Leclerc, che pur avendo disputato regolarmente tutte le sessioni, non è riuscito a fare meglio del sesto tempo, incassando un ritardo di ben nove decimi dalla pole della McLaren di Lando Norris.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"In questo sport non si possono fare miracoli con il livello che c'è in griglia: se ti perdi l'unica sessione di prove libere sull'asciutto, arrivi in qualifica ed è dura", ha detto un Sainz molto pragmatico al microfono di Sky Sport F1. "Ovviamente ho dato tutto per entrare in Q3, ma è mancato qualcosa. Se a questo aggiungiamo che in questo weekend non siamo molto veloci e che nell'ultimo giro ho avuto il traffico di Hulkenberg nel T2, era davvero molto difficile andare in Q3".

Quando poi gli è stato chiesto quali sono quindi le aspettative per domani, ha proseguito: "Sarà una gara all'attacco, provando a fare una rimonta, perché sicuramente saremo più veloci delle macchine intorno a me. Ma non è facile sorpassare su questa pista, quindi si tratterà di provare a minimizzare i danni rispetto ad oggi. Purtroppo qui non siamo fortissimi e anche io l'ho pagato".