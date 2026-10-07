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MotoGP | Dall'Igna: "Il weekend perfetto di Marquez era ciò che ci serviva, ma il lavoro non è ancora finito"

L'ingegnere veneto esalta la grande prova del nove volte iridato, che a Motegi gli ha regalato la 100° vittoria da quando è direttore generale di Ducati Corse, riportandosi a soli 2 punti da Jorge Martin nella corsa al titolo. Il #93 ha saputo massimizzare un weekend favorevole, ma a Borgo Panigale sanno che la stagione è ancora molto lunga.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Gigi Dall'Igna

Il Gran Premio del Giappone non è stato solo una tappa fondamentale nella corsa al titolo per la Ducati, ma anche una pietra miliare per la storia della Casa di Borgo Panigale. Quella ottenuta da Marc Marquez, infatti, è stata la 100° affermazione in MotoGP per il marchio bolognese da quando Gigi Dall'Igna è salito sul ponte di comando del reparto corse. Oltre ad aver riportato il #93 a soli due punti da Jorge Martin nella classifica iridata, è inevitabile quindi che quello di Motegi non sia stato un trionfo come tutti gli altri per l'ingegnere veneto, come lui stesso ha ammesso nel consueto bilancio che ha tracciato sul suo profilo LinkedIn.

"Il GP del Giappone si è concretizzato nella forma e nella sostanza come un altro weekend perfetto per Marc, che ha conquistato la sua sesta vittoria stagionale in MotoGP, tutte nelle ultime nove gare. Segna anche la sua quinta doppietta dell’anno, consecutiva al trionfo nella Sprint di sabato", ha scritto Dall'Igna.

"Sul piano personale, non posso fare a meno di esprimere il mio profondo orgoglio per aver raggiunto la mia 100° vittoria in MotoGP con Ducati. È stato un percorso tecnico ed umano estremamente gratificante, iniziato alcuni anni fa: un progetto grande e ambizioso, condiviso con un team di collaboratori tanto eccezionalmente talentuosi nella loro professione quanto straordinari come persone. Non c’è occasione migliore per ringraziare i nostri ingegneri, i piloti e tutti coloro che hanno reso questo sogno una realtà, un sogno che continua ancora oggi a guidarne l’evoluzione", ha aggiunto.

Il direttore generale di Ducati Corse poi si è soffermato sull'ennesima prova magistrale di Marc Marquez: "Ma torniamo alla gara di domenica, e a un weekend in cui Marc ha davvero lasciato il segno del campione, mettendo in cassaforte 37 punti e recuperandone 10 in classifica. La sua vittoria nella gara lunga è stata costruita magistralmente giro dopo giro: ha studiato il rivale, ha messo a segno un sorpasso brillante a metà gara e poi ha sigillato il trionfo finale facendo segnare due giri più veloci cruciali nel momento più decisivo. È stata una dimostrazione quasi magistrale di gestione della gara, non c’è altro modo per dirlo: una prestazione semplicemente impeccabile".

"Era esattamente ciò che serviva, e lui l’ha realizzato su una pista dove doveva essere al massimo assoluto per consolidare la sua rimonta. Non è un caso che questa sia la sua 4° vittoria qui, un altro piccolo record, a dimostrazione che è sempre pronto a cogliere l’occasione giusta. Solido come una roccia fino a sembrare freddo, mostrando un’autorità impressionante, chirurgico, veloce, razionale ed impeccabile: sono tanti gli aggettivi che si adattano alla sua prestazione in una gara come questa. Ha dominato senza lasciare spazio a repliche, ma senza correre rischi inutili. Per un motivo o per l’altro, la sua è stata di fatto l’unica Ducati a tagliare il traguardo nelle posizioni di vertice".

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Purtroppo, infatti, non è andata altrettanto bene per le altre Desmosedici GP, in un weekend che è stato in parte compromesso dall'incidente generato al via della Sprint da Alex Marquez, penalizzato per questo nella gara lunga, che ha lasciato acciaccato anche Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia è riuscito ad infilarsi nella top 10, ma chiudendo molto lontano dal #93.

"La nostra seconda moto sotto la bandiera a scacchi è stata quella di Pecco; dopo un inizio di weekend difficile, è riuscito a portarla a casa all’ottavo posto nella gara lunga. È stato un risultato molto modesto rispetto al suo dominio qui lo scorso anno, ma incoraggiante se riconosciamo la grinta intrinseca e pura del campione che è".

Inevitabilmente, Dall'Igna ha affrontato anche il tema gomme, visto che i problemi di blister accusati da diversi piloti durante la Sprint hanno portato tutti ad indirizzarsi per la gara lunga verso la dura, che era la gomma posteriore con la carcassa rinforzata, che nessuno aveva provato fino al Warm-Up, ma a sorpresa si è rivelata la soluzione migliore per affrontare il nuovo asfalto del circuito di proprietà della Honda.

"La scelta della gomma posteriore per la gara si è rivelata particolarmente impegnativa. Come spesso accade, la riasfaltatura della pista ha portato ad un significativo aumento del grip, ma anche ad un forte incremento delle temperature degli pneumatici. Quest’ultimo aspetto può causare gravi danni alla gomma, ben oltre la normale usura. Ed è esattamente ciò che è accaduto a Motegi". 

"È importante sottolineare che sia noi sia gli ingegneri Michelin eravamo pienamente preparati a questo scenario. Si sono presentati con una carcassa più dura, la stessa utilizzata a Spielberg, per abbassare le temperature degli pneumatici. Nel frattempo, utilizzando i nostri modelli di simulazione termica degli pneumatici, abbiamo analizzato una combinazione di parametri di motore, elettronica e ciclistica per ottenere lo stesso abbassamento di temperatura correndo con la mescola media. Infine, durante il Warm-Up, abbiamo selezionato la configurazione più performante delle due".

Infine, Gigi ha rivolto lo sguardo al futuro, perché questo fine settimana si torna subito in pista a Mandalika: "Ma il lavoro non è ancora finito: dobbiamo tenerlo sempre a mente. Da qui spingiamo avanti in ogni senso, perché il nostro focus è già sull’Indonesia, dove tra pochi giorni torneremo in pista per un’altra tappa di questo emozionante sprint verso il titolo. Ogni GP racconta una storia unica: è vero, lo abbiamo già detto, ma le gare e il continuo mutare dei risultati continuano a ricordarcelo. Con un pensiero speciale per i nostri fantastici tifosi: forza Ducati!", ha concluso.

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