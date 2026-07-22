F1 | Williams, ora i piloti perdono la pazienza. Albon: "Non è solo il peso a rallentarci"

Dalle stelle alle stalle: così si dice, no? Perché, se non proprio stellari, le aspettative della Williams per questa stagione erano quanto meno molto alte, sia da parte degli addetti ai lavori che, soprattutto, internamente alla squadra.

Quel che è certo è che l’annata della scuderia inglese finora è stata tutt’altro che memorabile. Una monoposto nata male, con una miriade di difetti e problematiche: sovrappeso di svariati chili, un telaio probabilmente da rivedere (in inverno la FW48 aveva fatto fatica a passare i crash test) e soprattutto con un’evidente mancanza di carico aerodinamico.

Le ragioni delle difficoltà erano state spiegate dal Team Principal Vowles a margine del GP di casa (trovate un articolo dedicato). L’ex Mercedes in quell’occasione aveva dichiarato, però, di non aver ancora compreso a fondo tutte le modifiche da effettuare sulla vettura e non si era mostrato particolarmente ottimista riguardo ad un miglioramento delle prestazioni in tempi brevi.

A confermare questa versione sono gli stessi piloti: in particolare Alex Albon, quindicesimo al traguardo a Spa, ha rivelato che la situazione in quel di Grove potrebbe essere ancora più complessa di quanto potesse apparire all’inizio della stagione.

Se ad una prima analisi l’unico problema della monoposto poteva sembrare l’eccessivo sovrappeso – senza dubbio un fattore fondamentale nella mancanza di performance della FW48 – nelle ultime settimane la concentrazione si è spostata su altri aspetti, che evidentemente rendono la vettura ancora così lenta.

Questo perché, attraverso i recenti aggiornamenti portati in pista dalla Williams, il peso della vettura è stato ridotto di non pochi chili ma, nonostante ciò, le prestazioni in pista sono rimaste pressoché le stesse, segno di difficoltà molto più profonde, che vanno al di là di una dieta ferrea.

La questione è quindi davvero importante: se il team non dovesse trovare una soluzione al perché di questa situazione, eventuali nuovi upgrade -previsti per Baku – potrebbero essere quasi inutili.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Su questo si è espresso il pilota thailandese, confermando le preoccupazioni velate del suo Team Principal: “Stiamo ancora facendo dei test. Stiamo cercando di capire perché la vettura è così lenta. Stiamo venendo a conoscenza di aspetti nuovi. Non è più solo il peso il problema. Mano a mano che togliamo peso alla monoposto i distacchi rimangono uguali, mentre gli altri team si migliorano”.

“Se non ne veniamo a capo prima di Baku, penso che saremo ancora in fondo alla griglia nonostante gli aggiornamenti, quindi dobbiamo continuare a capire come possiamo migliorare le prestazioni di questa macchina”.

Le richieste di Albon di un intervento immediato da parte del team per la risoluzione delle difficoltà seguono i numerosi appelli fatti dal compagno di box Carlos Sainz e dal suo entourage, sfiancati dal fatto che le promesse fatte alla vigilia della stagione siano state disattese in toto.

La frustrazione dei piloti è anche accentuata dal fatto che i limiti della vettura sono mitigati nei primissimi giri di gara, facendogli credere di poter competere con le squadre di centro classifica, per poi perdere performance nelle fasi successive, rendendo insostenibile il ritmo degli avversari e disilludendo i piloti stessi: “Sì, è un’altra di quelle gare in cui parti bene, nei primi cinque, sei giri ti sembra di avere lo stesso ritmo del gruppo di metà classifica. E poi all'improvviso loro accelerano e tu mantieni lo stesso ritmo e perdi terreno. Sì, perdi terreno per tutta la gara”.

Oltre alle già abbondanti difficoltà in casa Williams, durante il weekend nelle Ardenne, il lato del garage del numero 23 è stato impegnato in diverse operazioni volte a risolvere alcune problematiche riguardanti delle componenti della vettura, che si sono dovute sostituire tra le ultime prove libere e l’inizio della qualifica: “Dalla FP3 alle qualifiche abbiamo fatto un passo indietro, è stato soprattutto sulla mia macchina: abbiamo visto che c’erano alcuni problemi e abbiamo sostituito alcune parti tra la FP3 e le qualifiche”.

“Quindi abbiamo perso quelle componenti. Dovremo fare alcuni cambiamenti. E poi stiamo riparando ulteriormente quelle parti, così che possiamo riutilizzarle”.

Piove sul bagnato in quel di Grove – non che in quelle zone normalmente la pioggia manchi - con la speranza, per i piloti, che il team riesca a risolvere il grattacapo che sta impegnando le teste degli ingegneri da mesi e mesi prima dell’arrivo dei nuovi aggiornamenti, in modo da non compromettere ulteriormente la stagione in corso.