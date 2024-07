F1 | Williams: la... gruviera di Grove non è servita in Ungheria

La Williams ha l’esigenza di muovere la classifica del mondiale Costruttori: la squadra di Grove è nona con soli quattro punti ed è seguita solo dalla Sauber ancora ferma a zero, mentre l’Alpine, ottava, può contare su un bottino di nove lunghezze. Il mondo a rovescio della F1 è qui racchiuso.

James Vowles, team principal Williams, per muovere la situazione ha bisogno di due piloti che siano in grado di andare a punti: Alexander Albon ci è riuscito un paio di volte (Monaco e Silverstone), mentre Logan Sargeant è lontano dalle aspettative della squadra.

È vero che il pilota americano ha iniziato una stagione in salita non avendo lo stesso materiale dell’anglo-thailandese, ma è altrettanto vero che lo statunitense ha commesso molti errori che sono costati molto non solo in termini di risultati, ma anche di costo in ricambi.

La coppia non ha brillato in qualifica, anche se Albon e Sargeant divideranno la settima fila nella griglia di partenza e cercheranno di avvicinarsi alla Top 10, tenuto conto che Valtteri Bottas, 11esimo, è riuscito a mettere davanti alle FW46 la sua Sauber C44.

Temendo il grande caldo ungherese i tecnici di Grove avevano preparato un sistema di raffreddamento curioso con le branchie per lo sfogo del calore della power unit Mercedes sagomate non solo intorno al bazooka, ma che si estendevano anche alla bombatura della carrozzeria inferiore del cofano.

La soluzione è stata sperimentata nelle prove libere del venerdì, ma poi è stata accantonata con il drastico calo delle temperature in qualifica, quando si è vista, almeno all’inizio una fastidiosa pioggerella.