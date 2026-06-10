F1 | Aron (Audi R26) e Browning (Williams FW48) girano in FP1 a Barcellona con Fornaroli

Non ci sarà solo Leonardo Fornaroli come novità sulla McLaren nella FP1 del GP di Barcellona – Catalunya. L’appuntamento al Montmelò porterà alla ribalta almeno altri due giovani piloti nella prima sessione di prove libere di venerdì mattina: Paul Aron sarà al volante dell’Audi R26, mentre Luke Browning sarà impegnato nell’abitacolo della Williams FW48.

La Casa degli anelli ha programmato due sessioni per Paul Aron: l’estone, infatti a Barcellona prenderà la R26 di Nico Hulkenberg, mentre a Spielberg per il GP d’Austria in calendario a fine mese a cedergli il volante sarò Gabriel Bortoleto.

Paul Aron, oltre a essere terzo pilota Alpine, nel weekend viene caduto in prestito all'Audi per la FP1 Foto di: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Per Paul non sarà il debutto in F1 visto che con il team di Hinwil lo si era già visto in azione in due diverse occasioni nel 2025. Ma l’impegno di Aron proseguirà nel corso della stagione perché tornerà ad essere il pilota di riserva dell’Alpine.

La Williams adotterà un piano analogo a quello dell’Audi con Luke Browning: il britannico guiderà la FW48 di Alex Albon nella FP1 del GP di Barcellona-Catalunya e la vettura di Carlos Sainz nel GP d'Austria.

Luke, che fa parte dell’Academy Williams oltre che essere terzo pilota del team di Grove, ha già accumulato tre apparizioni in FP1 con la squadra.

Per Fornaroli, Aron e Browning si tratta dell’occasione di prendere confidenza con le nuove monoposto agili, specie per chi è impegnato anche nello sviluppo delle vetture al simulatore.