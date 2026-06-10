F1 | Racing Bulls svela la livrea speciale per il GP che si disputa a Barcellona
La veste delle VCARB03 cambierà a Barcellona: il bianco lascerà molto più spazio ai colori dei due title sponsor del team che ha base a Faenza. L'idea dovrebbe richiamare il Mondiale di calcio che è a un passo dall'avvio tra Canada, Stati Uniti e Messico.
Racing Bulls: livrea speciale per Barcellona
Foto di: Red Bull Content Pool
I Mondiali di calcio che si disputeranno in Canada, Stati Uniti e Messico sono ormai giunti ai nastri di partenza. Cosa c'entra questo con la Formula 1? C'entra, perché Racing Bulls ha deciso di realizzare una livrea appositamente dedicata all'evento calcistico più importante al mondo.
Le VCARB03 di Liam Lawson e dell'esordiente Arvid Lindblad correranno al Gran Premio di Catalogna che si correrà in questo fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelò con una veste inedita.
In realtà, non si tratta di una colorazione che stravolge la livrea classica, bensì dà importanza ai colori dei due title sponsor della squadra che ha base a Faenza, ovvero Visa e Cash App.
Racing Bulls: livrea speciale per Barcellona
Foto di: Red Bull Content Pool
Non a caso, il bianco che di solito fa da base alla colorazione solita, lascia molto spazio all'azzurro e al verde, i colori dei title sponsor del team austro-italiano.
A corredo della nuova livrea, Racing Bulls potrà disporre anche di un vestiario dedicato. Si tratta di maglie che riproducono quelle da gioco, con uno stemma dedicato al team che sarà possibile notare sia sul petto dei membri della squadra che sulle paratie verticali delle ali anteriori delle VCARB03.
Racing Bulls: livrea speciale per Barcellona
Foto di: Red Bull Content Pool
"Formula 1 e calcio sono due sport globali con comunità assai appassionate, unite da un condiviso senso di identità, creatività e cultura. Con VCARB FC celebriamo questa unione di energie che deriva da entrambi gli sport" ha dichiarato Peter Bayer, amministratore delegato di Racing Bulls.
"Siamo anche orgogliosi di dare a talenti emergenti l'opportunità di dare forma a campagne del genere, dando prospettive fresche che continuano a spingere più in là i confini del mondo della F1".
Condividi o salva questo articolo
F1 | L'idea Alpine con il mini-flap piace a Racing Bulls, Haas e Audi: è ideale per Monaco
F1 | Lawson scagionato per l’incidente con Gasly: sulla VCARB03 si era rotto il cambio prima del contatto
F1 | Racing Bulls sfoggia una livrea "estiva" a Miami: le VCARB03 diventano gialle
F1 | "Siete dei maghi": come Racing Bulls ha fatto jackpot a Monaco con il miglior risultato dell'anno
F1 | Racing Bulls, aria nuova in Canada: arrivano altre novità e Fallows debutta come DT
F1 | La Racing Bulls sarà il... cuore della Wings for Life World Run il 10 maggio
Ultime notizie
F1 | Ferrari: Marchi nominato PR & Media Manager della Scuderia, Cebrian si occupa dei social
F1 | Racing Bulls svela la livrea speciale per il GP che si disputa a Barcellona
F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Gran Bretagna e Austria
F1 | Monte Carlo-Barcellona, la gara nascosta: è corsa contro il tempo per preparare le hospitality
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments