F1 | Racing Bulls svela la livrea speciale per il GP che si disputa a Barcellona

I Mondiali di calcio che si disputeranno in Canada, Stati Uniti e Messico sono ormai giunti ai nastri di partenza. Cosa c'entra questo con la Formula 1? C'entra, perché Racing Bulls ha deciso di realizzare una livrea appositamente dedicata all'evento calcistico più importante al mondo.

Le VCARB03 di Liam Lawson e dell'esordiente Arvid Lindblad correranno al Gran Premio di Catalogna che si correrà in questo fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelò con una veste inedita.

In realtà, non si tratta di una colorazione che stravolge la livrea classica, bensì dà importanza ai colori dei due title sponsor della squadra che ha base a Faenza, ovvero Visa e Cash App.

Racing Bulls: livrea speciale per Barcellona Foto di: Red Bull Content Pool

Non a caso, il bianco che di solito fa da base alla colorazione solita, lascia molto spazio all'azzurro e al verde, i colori dei title sponsor del team austro-italiano.

A corredo della nuova livrea, Racing Bulls potrà disporre anche di un vestiario dedicato. Si tratta di maglie che riproducono quelle da gioco, con uno stemma dedicato al team che sarà possibile notare sia sul petto dei membri della squadra che sulle paratie verticali delle ali anteriori delle VCARB03.

Racing Bulls: livrea speciale per Barcellona Foto di: Red Bull Content Pool

"Formula 1 e calcio sono due sport globali con comunità assai appassionate, unite da un condiviso senso di identità, creatività e cultura. Con VCARB FC celebriamo questa unione di energie che deriva da entrambi gli sport" ha dichiarato Peter Bayer, amministratore delegato di Racing Bulls.

"Siamo anche orgogliosi di dare a talenti emergenti l'opportunità di dare forma a campagne del genere, dando prospettive fresche che continuano a spingere più in là i confini del mondo della F1".