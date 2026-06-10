F1 | Vasseur è ottimista: "Ferrari in crescita. C'è molto lavoro da fare per massimizzare il potenziale"
Il team principal francese non fa previsioni per Barcellona dove la Scuderia porterà un pacchetto aerodinamico di aggiornamento. Fred non parla dei guai che hanno fermato Leclerc a Monaco, ma si limita a segnalare il secondo posto di Hamilton nel Principato.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Erik Junius
Monte Carlo è alle spalle. Il Circus guarda a Barcellona per la prima delle due gare iberiche: l’appuntamento del Montmelò diventa il GP di Catalunya, mentre sarà Madring ad ereditare il titolo di GP di Spagna. Il calendario back to back permette alla Scuderia di voltare pagina, cercando di cancellare i problemi emersi nel Principato che non hanno permesso alla SF-26 di lottare, come era lecito aspettarsi, per la vittoria.
Fred Vasseur non dà alcuna spiegazione sui guai vissuti da Charles Leclerc (il monegasco ha sbattuto pesantemente all’Antony Noghes dopo la ripartenza dalla bandiera rossa) e lancia lo sguardo alla prossima trasferta.
Il francese archivia le ultime due gare con un bilancio positivo: "Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività. A Monaco e in Canada abbiamo ottenuto buoni risultati, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzarne il potenziale e continuare a fare progressi".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Erik Junius
Il transalpino può fare affidamento sul secondo posto nel mondiale piloti conseguito da Lewis Hamilton con il posto d’onore dietro a Kimi Antonelli a Monte Carlo. La Ferrari, grazie alle disgrazie di Red Bull e Mercedes, capitalizza anche il secondo posto fra i Costruttori, ma il team principal farebbe bene a guardare anche qual è la soglia di competitività degli avversari, anziché guardare sul lavoro che viene portato avanti nella Gestione Sportiva.
La Ferrari era arrivata a Monaco con il ruolo di grande favorita e c’era chi aveva scommesso addirittura su una doppietta delle SF-26, ma ancora una volta si è allungato il rosaio delle vittorie mancate, visto che il ragazzino bolognese ha spento ogni ambizione del Cavallino.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
La Scuderia a Barcellona porterà un aggiornamento aerodinamico e in Austria farà debuttare il primo pacchetto di modifiche sul motore 067/6 concesso dall’ADUO: ci saranno i contenuti tecnici necessari per sfidare le Mercedes, perché la battaglia degli sviluppi bisognerà cominciare a farla fruttare? Montmelò sarà una cartina al tornasole delle ambizioni del Cavallino. Quasi sicuramente anche il deluso Leclerc passerà a montare i dischi della Carbon Industries come Hamilton, ma non basterà ad azzerare i problemi che hanno condizionato la prestazione del monegasco. Venerdì avremo le prime risposte nel confronto diretto con gli avversari.
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