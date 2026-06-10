F1 | Ferrari: Beganovic debutta sulla SF-26 nel primo test destinato ai rookie driver

Dino Beganovic debutta con la SF-26 a Barcellona: lo svedese di Landeryd sarà al volante della rossa di Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del GP di Catalunya. Il 22enne pilota dell'Academy del Cavallino ha già guidato la F1, ma è alla prima uscita con una monoposto agile, frutto dei nuovi regolamenti.

"Le mie aspettative per il weekend e per la FP1 in particolare sono un mix di tecnica e di emozione. È sempre molto speciale prendere parte a una sessione ufficiale, tanto più se al volante di una monoposto della Scuderia Ferrari. Indossare la tuta rossa, rimettermi in macchina e lavorare a stretto contatto con ingegneri e meccanici è qualcosa di unico, quindi non vedo davvero l’ora di arrivare a Barcellona".

"Ho un bellissimo ricordo delle FP1 dello scorso anno e voglio mettere a frutto quell’esperienza per dare il meglio questo venerdì. Chiaramente, per me la SF-26 è una vettura nuova, a causa dei cambi regolamentari e di tutto ciò che ne consegue, quindi la priorità sarà prendere confidenza il più rapidamente possibile. Il mio obiettivo è fare il lavoro che il team mi chiede, fornire feedback utili e adattarmi il più possibile alla macchina. Se riuscirò a farlo, sarà una sessione positiva per tutta la squadra e, spero, anche divertente per me!".

Ci sarà da capire la monoposto rossa , ma non la pista di Montmelò. Quali sono le principali sfide tecniche e le sue caratteristiche?

"Barcellona è un circuito che tutti conoscono molto bene, ed è per questo che i distacchi sono sempre così ridotti, soprattutto in qualifica. È una pista molto completa, con un mix di curve lente, medie e veloci, quindi mette davvero alla prova ogni aspetto della vettura".

Dino Beganovic, Ferrari Foto di: Ferrari

"Le temperature dell’asfalto dovrebbero essere molto più alte rispetto a quelle dei test invernali, pertanto il degrado gomme potrebbe diventare un fattore chiave nel corso del weekend in tutte le categorie, e anche per questo ci aspettiamo che il circuito sia piuttosto impegnativo. Inoltre, il ritorno del settore finale molto veloce negli ultimi due anni ha reso il giro ancora più entusiasmante su una Formula 1, perché in quel tratto si percepiscono davvero la velocità e le forze G".

Come sta andando la tua stagione in F2? La scorsa settimana hai chiuso al terzo posto nella Feature Race di Monaco. Quali insegnamenti trai da queste prime quattro gare e quali sono le tue aspettative per Barcellona?

"La mia stagione in F2 è iniziata bene. In termini di prestazione pura siamo stati molto competitivi e in ogni Feature Race siamo stati in lotta per il podio. Purtroppo, due gare su quattro sono state condizionate da problemi tecnici, ma questo non fa che confermare che, negli aspetti che possiamo controllare – cioè passo ed esecuzione – abbiamo fatto un ottimo lavoro".

"I punti conquistati a Monaco sono stati molto importanti e credo ci abbiano riportato pienamente nella lotta per il titolo, a pochi punti dai primi. È sicuramente un buona base di partenza, e il mio focus questo weekend sarà avere una buona prestazione in F2, oltre a sfruttare al meglio il mio tempo con la Scuderia Ferrari, venerdì mattina".