F1 | Leclerc cambia freni: a Barcellona proverà il materiale Carbon Industries

Charles Leclerc proverà dischi freno e pastiglie Carbon Industries nel weekend di Barcellona. L’informazione, raccolta da motorsport.com, non arriva come una sorpresa, anche se finora dalle fonti ufficiali non sono giunte indicazioni in merito. La decisione di allineare Leclerc alle scelte tecniche adottate sulla monoposto di Lewis Hamilton è diventata inevitabile dopo quanto emerso nel post-gara di Monte Carlo.

Al termine del Gran Premio di Monaco, Leclerc ha rotto gli indugi indicando nel suo scarso feeling con i freni la causa dell’incidente che lo ha visto protagonista a quattordici giri dalla conclusione della corsa. Parole nette, quelle pronunciate da Charles, che hanno innescato la reazione della Brembo, chiamata in causa dal monegasco pur senza citarla esplicitamente.

Nei giorni successivi si è discusso molto delle dichiarazioni di Leclerc. Alcuni addetti ai lavori le hanno ritenute eccessive, altri vi hanno letto il segnale di un disagio che il pilota lamentava da tempo. Una situazione che, sul piano strettamente sportivo, non rappresenterebbe un caso particolarmente delicato, ma che assume inevitabilmente una dimensione diversa considerando il rapporto storico che lega Ferrari e Brembo, una partnership di primaria importanza soprattutto nel settore delle vetture stradali.

Leclerc, però, ha la necessità di verificare ogni possibile soluzione. Un pilota punta sempre ad avere a disposizione il materiale che ritiene più adatto alle proprie esigenze, ed è comprensibile che voglia valutare in pista le differenze di feeling tra due fornitori che producono componenti analoghi. Come già sottolineato in più occasioni, non si tratta di una questione di qualità del prodotto, ma di compatibilità con lo stile di guida e con le sensazioni ricercate dal pilota. Nel paddock c’è chi non rinuncerebbe mai ai dischi Brembo e chi, invece, da anni si affida con convinzione a Carbone Industrie.

Per Leclerc c’è anche una circostanza favorevole. Nel programma delle sessioni FP1 riservate ai giovani piloti, quella di Barcellona – che vedrà Dino Beganovic al volante della Ferrari – è stata assegnata alla monoposto di Hamilton. Charles avrà quindi a disposizione l’intera sessione per effettuare le verifiche che desidera completare, raccogliendo indicazioni preziose già nelle prime fasi del weekend.

Poi arriverà il verdetto. Se il riscontro sarà positivo, Leclerc proseguirà il fine settimana e i successivi appuntamenti del calendario con il materiale Carbone Industrie. In caso contrario tornerà alla configurazione utilizzata finora e dovrà cercare, insieme ai suoi ingegneri, altre soluzioni per ritrovare il feeling che ritiene indispensabile per esprimersi al meglio.