F1 | Sainz: "Oggi confronto con la realtà, ci mancano 4 decimi"

Carlos Sainz, che ha segnato un tempo di 1'15''696, domani scatterà dalla quarta casella, al fianco di Max Verstappen. Lo spagnolo si dice soddisfatto sia delle sue sessioni di prova, sia di essersi qualificato quarto alle spalle delle due McLaren e del campione del mondo in carica: tutti e tre evidentemente più veloci.

"Non mi aspettavo di più, ho cercato di mantenere tutti calmi perché sapevo che oggi probabilmente avremmo visto la realtà ed è quello che è successo dalle FP2 con il raffreddamento della pista, mentre durante le FP1 la pista era davvero calda – c'erano 60°C – e avevo fatto un buon giro. Sembrava che con temperature elevate saremmo potuti essere più vicino ai leader, ma appena la pista si è raffreddata abbiamo avuto un gap di 3-4 decimi da Lando per tutto il weekend e anche in qualifica".

Lo spagnolo sottolinea che lo svantaggio dalle altre vetture in percentuale è lo stesso delle ultime gare, di conseguenza anche se le novità hanno funzionato bene, c’è ancora molta strada da fare.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Guardando alla gara, Sainz non si aspetta grandi sorprese: "Penso che sarà una gara normale. I primi tre sono tre o quattro decimi più veloci, 70 giri, fai il calcolo e hai molti secondi davanti. Se succede qualcosa davanti, se una o due auto sono fuori strada o commettono errori, spero di essere il primo a trarne vantaggio se faccio tutte queste cose".

Il problema del saltellamento, anche se in maniera inferiore rispetto agli ultimi appuntamenti, sembra non essere del tutto risolto.

"In Q3, nei miei ultimi due giri, ho iniziato ad avere gli stessi problemi, non così esagerati come in precedenza, ma ci sono anche curve a velocità inferiore rispetto a Silverstone. Quindi, credo che dovremo testarlo adeguatamente a Spa e ad alta velocità per vedere cosa succede".