F1 | Norris in pole in Ungheria, due McLaren davanti, Sainz è quarto

Due McLaren in prima fila nel GP d'Ungheria: non succedeva dal 2008! La squadra di Woking raccoglie finalmente un risultato che ripaga la superiorità tecnica della monoposto papaya. Lando Norris firma la terza partenza al palo della sua carriera, la seconda della stagione dopo quella di Barcellona. Andrea Stella può fregarsi le mani perché Oscar Piastri è arrivato ad appena 22 millesimi dal compagno di squadra.

L'inglese ha centrato nel primo run uno strepitoso 1'15"227 con le gomme soft che è un tempo di 1"4 più veloce della pole position dello scorso anno. La pista ungherese non facilita i sorpassi e la track position diventa fondamentale: Lando ha sprecato diverse occasioni e domani avrà l'opportunità di raccogliere quello che ha seminato, tant'è che il britannico non si è lasciato andare a troppi festeggiamenti.

In seconda fila c'è Max Verstappen con la Red Bull senza i baooka e con gli aggiornamenti anticipati che erano previsti a Zandvoort. Il campione del mondo sperava di riportarsi davanti a tutti e ha fallito l'obiettivo di appena 46 millesimi. L'olandese quando ha visto il suo distacco sul display ha reagito tirando un pugno sul volante, segno che ci ha provato e, forse, era anche indispettito per aver dato, involontariamente, un po' di scia proprio al rivale. La Red Bull sarà una bella sfidante in una gara che si preannuncia molto combattuta.

Tutti gli altri sembrano tagliati fuori a cominciare dalla Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo è quarto e porta, quindi, la Ferrari al ruolo di terza forza, ma il distacco dai primi tre di quasi mezzo secondo la dice lunga che a Maranello hanno ancora molto da lavorare prima di tornare protagonisti. Charles Leclerc non brilla: il monegasco è sesto e ha sofferto in tutto il weekend, a cominciare dal botto in FP1. Non sereno e non riesce ad esprimere il suo vero potenziale. Alla ripartenza in Q3 ha preso anche la colonna del box troppo stretto: non gliene va bene una!

Tutti i piloti hanno fatto il tempo nel primo tentativo perché Yuki Tsunoda ha demolito la sua Racing Bulls all'uscita della curva 5: il giapponese ha perso la vettura di Faenza finendo largo e andando a sbattare violentemente contro le barriere quando mancavano poco più di due minuti alla bandiera a scacchi. Yuki è uscito incolume dall'incidente, anche se il team dovrà lavorare tutta la notte per ricostruire la monoposto che aveva perso anche la posteriore sinistra. Alla ripartenza le vetture sono rimaste a lungo al semaforo della pit lane e solo Daniel Ricciardo è riuscito a migliorare la sua prestazione: l'australiano aveva ancora un treno di soft nuove ed è riuscito a scavalcare proprio il compagno di squadra. Molti piloti hanno rinunciato a girare (Max Verstappen e Fernando Alonso) e altri hanno abortito il giro (Lando Norris e Carlos Sainz), mentre Charles Leclerc è stato richiamato nel box perché aveva rotto un cerchio urtando l'uscita del garage.

E' stata una qualifica strana che si è svolta tutta con le gomme soft, ma con la pioggierella che ha condizionato l'inizio del turno per poi rimanere solo come una minaccia che non si è mai concretizzata.

In questo clima molto più fresco del previsto (molte squadre hanno parzialmente chiuso gli sfoghi del cofano motore), la Mercedes si porta a casa solo il quinto posto di Lewis Hamilton. Il vincitore di Silverstone ha faticato con la W15, tanto che ha rischiato l'esclusione in Q1 per soli 10 millesimi. La freccia nero-argento se la giocherà con le rosse, ma sarà una partita fuori dal podio.

Positiva la prestazione dell'Aston Martin con Fernando Alonso settimo e Lance Stroll ottavo. La posizione in griglia è soddisfacente, mentre delude il distacco: lo spagnolo ha pagato otto decimi e il canadese addirittura un secondo. Nel team di Silverstone si aspettavamo qualcosa di più dalla AMR24 profondamente rivista.

Nico Hulkenberg ha visto svanire il sogno di entrare in Q3 con la Haas per un distacco di 10 millesimi: il bello è che il tedesco ha fatto l'ultimo tentativo con un treno di gomme soft usate, altrimeti sarebbe passato agevolmente. Positiva la 12esima piazza di Valtteri Bottas con la Sauber rivista e corretta. Il finlandese può apprezzare il salto di qualità con questa C44 che finalmente sembra funzionare.

In 13esima posizione troviamo Alexander Albon che precede il compagno di squadra Logan Sargeant, capace di superare il primo taglio con la Williams. L'americano ha reagito con freddezza al tentativo del team James Vowles di scaricarlo per fare posto a Esteban Ocon.

Kevin Magnussen con la seconda Haas non ha entusiasmato e si è accontentato del 15esimo tempo: ha fatto il suo saltando il primo taglio.

Ancora una volta delude Sergio Perez che ha sbattuto alla curva 11 durante il giro 5 della Q1: il messicano ha perso la sua RB20 dopo essere andato troppo sul cordolo ed è andato a sbattare violentemente con il posteriore contro le barriere all'interno. Il pilota delusissimo è uscito dall'abitacolo della Red Bull con i suoi mezzi, consapevole che la sua avventura con il team campione del mondo possa giungere alla fine dopo la sosta estiva. La bandiera rossa blocca la sessione, mentre la pista si bagna.

Quando il turno riparte l'Alpine decide di tenere i due piloti ai box perché erano teoricamente qualificati. Peccato che l'asfalto sia andato asciugandosi in fretta, tanto che Esteban Ocon e Pierre Gasly sono scivolati in fondo alla griglia. Incredibile, ma vero. La squadra di Bruno Famin commette degli errori da dilettanti.

Non è andata meglio a George Russell con la Mercedes: l'inglese era 14esimo e, giustamente, ha voluto tornare in pista, ma la squadra gli ha messo poca benzina e non è riuscito a fare un giro sufficientemente buono per mettersi al riparo dal taglio perché il tracciato andava migliorando man mano. George non ha potuto fare un altro tentativo per la mancanza di carburante e resta fuori con il 17esimo tempo. Delusissimo Russell perché era convinto di disporre di una vettura competitiva.

Resta fuori anche Guanyu Zhou con la Sauber: il cinese non ha mai trovato il passo in tutto il weekend. L'asiatico è in piena fase involutiva...