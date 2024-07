F1 | Norris in pole: "Ora dobbiamo solo concretizzare e vincere"

Una prima fila interamente papaya, come non accadeva dalle qualifiche sprint del GP del Qatar 2023, anche se bisogna tornare ancora più indietro per vedere le due vetture di Woking davanti a tutti all’inizio della gara della domenica, al lontano 2012. È una McLaren che guarda con il sorriso a domani, perché sa bene che, questa volta, ha la concreta possibilità di provare a concretizzare il risultato, non solo per il passo mostrato durante questi due giorni, ma anche perché parte con due vetture davanti, il che darà la possibilità di giocare anche sul piano strategico.

Alla vigilia del weekend, McLaren sapeva che il tracciato ungherese poteva rappresentare una chance concreta di centrare finalmente il risultato tanto agognato sfuggito in altre occasioni, anche perché qui ci sono tante curve a media velocità, così come curve lente dove tendenzialmente la MCL38 dispone di un vantaggio sulla RB20.

Il gap visto al venerdì su Max Verstappen non si è riproposto anche oggi, non solo perché l’olandese si era lasciato del margine nelle libere, ma anche per le varie situazioni in qualifica, tra cui l’incidente di Yuki Tsunoda che ha interrotto prematuramente i vari tentativi sul finale della Q3 con gomma nuova, in particolare proprio quello di Norris. Passando sul traguardo pochi istanti prima dell’interruzione, Oscar Piastri è stato comunque in grado di strappare la seconda posizione all’olandese, conquistando una prima fila che potrebbe avere un ruolo chiave sul piano strategico.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

In FP3 Verstappen ha infatti mostrato un tempo molto interessante sulla hard, motivo per cui sarà poi interessante capire come si evolverà la situazione domani. Senza il supporto di Piastri, la gara avrebbe potuto essere molto più complessa sul piano tattico.

“Sono molto felice! Non è stata una qualifica facile, con tante condizioni diverse, ma siamo riusciti a chiudere in testa. Sono felice soprattutto per la squadra che ha piazzato entrambe le vetture davanti”, ha spiegato Norris, commentando la pole position.

“La prestazione di oggi ci dà fiducia, ma avevamo già fiducia, penso che siamo arrivati qui in Ungheria sapendo di avere una buona vettura, in grado di lottare per la pole. Ed è quello che abbiamo fatto oggi”.

“Siamo nella posizione migliore per qualsiasi condizione ci sia domani. Due vetture in prima fila, possiamo controllare la situazione, fino a quando resteremo dove siamo, saremo felici. Chiaramente l’obiettivo per domani è la vittoria, la vettura va forte e io sto guidando bene”, ha aggiunto il britannico.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Soddisfatto anche lo stesso Piastri, che ieri aveva chiuso la giornata non proprio con il sorriso, specie perché qualcosa non aveva funzionato in FP2, al di là del danno riportato al fondo. Rispetto alla FP1, le sensazioni erano totalmente diverse, motivo per il quale rimontare fino a salire in prima fila è motivo di felicità per l’australiano.

“Si tratta del primo 1-2 in qualifica da tanto tempo, quindi sono molto felice. Certo, perdere la pole per 20 millesimi, pensi che magari avresti potuto sempre fare meglio, ma è un ottimo risultato per il team. Per me ieri è stata una giornata un po’ difficile, quindi è bello fare un buon risultato oggi. Non è stato facile, abbiamo preso tante decisioni al volo”, ha spiegato Piastri, prima di aggiungere che, al di là dei 20 millesimi, in realtà non ha grandi rimpianti.

“Credo di non aver lasciato molto. Nel primo giro del Q3 forse sì, ma il secondo giro è stato molto buono, magari avrei potuto fare meglio qui e lì, ma è stato un buon giro in realtà. Sono felice del lavoro fatto oggi”.

“Per domani, chiaramente vorrei andare in testa in curva 1, sappiamo che abbiamo di fronte a noi una lunga sfida, quella di vincere il mondiale come team, abbiamo una vettura molto buona, che qui ha funzionato alla grande. Vogliamo la doppietta”, ha poi aggiunto l’australiano.