F1 | Top secret Ferrari: che pulizia nella chiglia della SF-24

La Ferrari sembra aver ritrovato la strada giusta: la squadra di Maranello ha promosso il fondo di Barcellona che era stato bocciato a Silverstone. La modifica al diffusore e i piccoli rinforzi al marciapiede davanti alle ruote posteriori hanno dato i loro risultati, anche se la pista dell’Hungaroring, essendo lenta, non esaspera i saltellamenti.

I commissari rimuovono la vettura danneggiata di Charles Leclerc, Ferrari SF-24 nelle libere di ieri Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Il punto cruciale del tracciato è la curva 4, dove si fa il tempo e dove Charles Leclerc ha commesso un grave errore sbattendo ieri la SF-24. Il monegasco ha accusato psicologicamente il… colpo, ma oggi dovrà reagire, potendo contare su una rossa che è decisamente migliore rispetto a quella che si è vista nelle ultime quattro gare.

La Scuderia deve scacciare un po’ di “fantasmi” e bravo è stato il team principal, Fred Vasseur, a tenere saldamente la barra della barca, insistendo sulla necessità di evolvere l’ultimo pacchetto di aggiornamenti.

Dettaglio del retrotreno Ferrari SF-24 Foto di: Giorgio Piola

L’immagine di Giorgio Piola della SF-24 sui carrellini ci permette di gettare uno sguardo dentro al diffusore della rossa per osservare come la chiglia del telaio sia molto lineare e pulito nel disegno e non mostri gli incavi che in passato si erano usati per generare dei vortici molto complessi da gestire.

La Ferrari è consapevole di non avere il passo della McLaren, ma vuole tornare a mettere nel carniere punti importanti per difendersi dall’attacco proprio della squadra di Woking nell’attacco alla seconda posizione nel campionato Costruttori, visto che il margine si è affievolito ad appena 7 punti.

Ferrari SF-24 dettaglio dei cestelli anteriori: i condotti e le pinze sono ora 2023 Foto di: Giorgio Piola

Per mettere a suo agio Leclerc la Scuderia ha deciso di tornare ai condotti dei freni nei cestelli e alla pinza del 2023: il monegasco si è sempre lamentato della mancanza di fiducia nella fase cruciale della staccata che è sempre stato il suo punto forte e uno degli aspetti tecnici qualificanti della rossa. Il materiale Brembo non c’entra visto che altre squadre hanno saputo sfruttare le novità, si tratta di un problema “misterioso” che ha condizionato Charles e la Ferrari vuole assecondare il suo pilota perché possa ritrovare la piena motivazione.

Ferrari SF-24: cinque le feritoie aperte nel cofano motore Foto di: Giorgio Piola

Per combattere il caldo la Ferrari ha adottato il cofano motore della SF-24 con cinque branchie di sfogo dell’aria calda per evitare problemi di affidabilità della power unit 066/12, ma la rossa non è certo una delle vetture più aperte all’Hungaroring.

Nella notte si è lavorato sui dati e per cercare un migliore comportamento proprio in curva 4 è possibile che il team carichi leggermente di più la vettura per offrire ai piloti una maggiore confidenza nel punto cruciale della pista, senza compromettere troppo la velocità alla speed trap per tentare dei sorpassi, se non ci sarà la capacità di puntare alla pole position.