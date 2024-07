F1 | Hungaroring, Libere 3: McLaren in fuga, Verstappen insegue

La McLaren cambia passo e dà un chiaro segnale prima delle qualifiche: Lando Norris nella terza e ultima sessione di prove libere del GP d'Ungheria ha battuto il tempo della pole position dello scorso anno con un tempo di 1'16"098 che risulta sei decimi più rapido rispetto alla posizione al palo del 2023. L'inglese con la mescola soft ha ottenuto una prestazione impressionante, pur commettendo un piccolo errore all'ultima curva.

Il team di Andrea Stella ha piazzato anche Oscar Piastri davanti: l'australiano aveva lasciato un decimo al collega e poi ha chiuso a soli 44 millesimi dal compagno di squadra, segno che anche il giovane si candida alla pole position a Budapest. Importante è da dire che c'è stato un crollo delle temperature: 10 gradi in meno dell'asfalto rispetto alla FP2 e 20 gradi rispetto alla FP1. La McLaren ha tirato fuori le unghie, ma attenzione a Max Verstappen che è terzo a due decimi. L'olandese ha dedicato buona parte della sessione a un long run svolto con la hard, tenendo un passo impressionante rispetto a ieri e poi si è dedicato alla ricerca di un tempo, continuando a lavorare sull'assetto: a fine turno Max ha scelto un'ala anteriore mix con profilo principale e primo flap nuovo e gli altri due in versione precedente.

Sergio Perez ha seguito il piano di lavoro del capitano e con le hard ha trovato un buon passo, mentre non ha trovato la quadra nel giro secco, lamentandosi di un anteriore non a posto: il messicano ha finito 13esimo a sei decimi da Max. Non l'ideale per rilanciarsi...

George Russell è quarto con la Mercedes con un distacco di 466 millesimi. L'inglese è stato il primo a scendere in pista per il secondo run con le soft, per cui non ha beneficiato del miglioramento della pista nel finale, ma la freccia neo-argento non sembra avere il passo per puntare al vertice, al netto che la McLaren potrebbe aver già usato una mappa spinta del motore e la squadra ufficiale no.

Poco convincente Lewis Hamilton autore anche di un testacoda nel secondo settore: il sette volte campione del mondo è decimo a sette decimi. Il gruppo è molto compatto se si considera che ci sono 16 monoposto in un secondo!

Carlos Sainz si trova a ridosso della migliore Mercedes: il quinto posto evidenzia una rossa molto nervosa e non a posto. Lo spagnolo ha lavorato sull'assetto fino all'ultimo non soddisfatto del bilanciamento trovato con una temperatura più fresca. Non si riprende Charles Leclerc: dopo il botto di ieri il monegasco ha commesso altri errorini che non gli hanno dato fiducia. E' addirittura 11esimo lontano da dove dovrebbe essere.

Positiva la prestazione di Daniel Ricciardo con una Racing Bulls decisamente cresciuta: l'australiano è sesto a ridosso dei grandi e Yuki Tsunoda è nono a riprova che il salto della squadra di Faenza lo ha fatto.

Anche Alexander Albon fa la sua parte con la Williams: l'anglo thailandese è settimo perché la FW44 con le soft va molto bene. Soddisfatto anche Logan Sargeant che ha messo l'altra vettura di James Vowles in 16esima piazza.

Continua a impressionare Nico Hulkenberge con la Haas evo: il tedesco è ottavo con una certa facilità. Può sorridere anche Valtteri Bottas che beneficia della nuova Sauber: il finlandese è 12esimo, mentre Guanyu Zhou è staccato di sei decimi dal compagno con la vettura standard.

Male l'Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll viaggiano di conserva al 14esimo e 15esimo posto. Nel team di Silverstone tira una brutta aria perché le aspettative erano altre con il nuovo pacchetto aerodinamico.

In coda troviamo le due Alpine di Pierre Gasly, 18esimo, ed Esteban Ocon ultimo. Fra le due A524 c'è la Haas di Kevin Magnussen...