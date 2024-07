F1 | Verstappen: “Ci è mancato grip, ma McLaren aveva margine”

Da qualche gara a questa parte, ormai, Max Verstappen non ha più vita facile. Nonostante riesca sempre ad ottenere il massimo risultato possibile e a mantenere un certo distacco dagli avversari, le problematiche che stanno coinvolgendo la RB20 del tre volte campione del mondo iniziano a generare un po’ di frustrazione.

“Oggi ci ho provato – dichiara Verstappen – per tutto il fine settimana siamo stati un pochino dietro rispetto alla McLaren e penso che questo si sia ripresentato anche in qualifica”.

Nonostante il team di Milton Keynes gli abbia messo a disposizione nel weekend ungherese una monoposto rivoluzionaria rispetto al compagno di squadra ancora una volta in difficoltà, qualcosa non ha funzionato per soli 46 millesimi. Un dato di fatto a cui Verstappen reagisce con un pugno sul volante. Ma cos’è mancato in quei 46 millesimi?

“Ho cercato di arrivare il più vicino possibile però purtroppo non è stato sufficiente. È un po’ difficile indicare un unico motivo di ciò che è mancato, mi sarebbe piaciuto avere aderenza, ma non l’ho avuta. Tuttavia, siamo arrivati terzi e siamo molto vicini. Spero che la macchina vada bene in gara in modo da poter seguire le McLaren e poi vedere cosa riusciremo a fare”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Da qualche gara a questa parte, dicevamo, Verstappen non ha più vita facile. E l’avversario principale, nonostante non sempre riesca a cogliere le occasioni di vittoria, è la McLaren. Il team di Woking monopolizza la prima fila dell’Hungaroring, cosa che non accadeva dai tempi della coppia Hamilton-Kovalainen, nel 2008. Ancora una volta, la vittoria per Max non sarà semplice da ottenere.

“Mi piace la competizione, ma mi piace anche essere davanti a tutti. Al momento mi pare che siamo noi ad inseguire e siamo reduci da alcuni weekend difficili, sicuramente non mi tiro indietro dalla battaglia ma la gara sarà ancora complicata”.

“Nelle ultime gare le McLaren sono andate molto forti, anche meglio che in qualifica – conclude Verstappen - oggi faceva più freddo rispetto alle aspettative, le nuvole hanno portato anche un po’ di pioggia, ma domani sarà una giornata diversa e spero che questo ci aiuti”.