F1 | Tsunoda: cambiato il telaio dopo il decollo in qualifica

Gli organizzatori del GP d’Ungheria hanno steso un letto di ghiaia all’esterno della curva 5 dove ieri Yuki Tsunoda ha avuto il brutto incidente che ha bloccato con la bandiera rossa la Q3.

Il giapponese, finito largo durante il primo run, è letteralmente decollato su un piccolo avvallamento nella via di fuga d’erba: la sua RB VCARB 01 non ha quindi perso velocità ma si è sollevata da terra circa un metro, spanciando poi violentemente.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il risultato è stato che la Racing Bulls senza controllo ha strisciato contro le barriere sul lato sinistro prima di fermarsi. Il pilota è uscito incolume dal botto anche se il medico della FIA è intervenuto subito avendo notato che l’impatto era stato importante perché il sensore biometrico nel guanto aveva indicato un crash con un’energia superiore ai 20G.

L’urto più duro è stato quello dell’atterraggio dopo il volo: Tsunoda ha patito un’insaccata della colonna vertebrale, mentre sulla monoposto si è crepato il fondo, ma anche il telaio.

I commissari rimuovono la vettura danneggiata di Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

La squadra di Faenza, quindi, è stata impegnata nella ricostruzione della macchina distrutta, partendo dalla scocca di scorta che, da quest’anno, può essere pre-assemblata con alcune parti, facilitando il compito dei meccanici, mentre fino all’anno scorso era obbligatorio partire da uno chassis nudo.

Yuki si schiererà decimo in griglia al fianco del compagno di squadra, Daniel Ricciardo, che lo ha scavalcato alla ripartenza della sessione dopo il crash del compagno di squadra. L’errore di partenza è stato del pilota nipponico che, almeno all’inizio, aveva lasciato intendere che si fosse rotto qualcosa sulla RB VCARB 01.

I commissari rimuovono la vettura danneggiata di Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Questo incidente rischia di “macchiare” la buona stagione di Tsunoda, proprio nel momento in cui in casa Red Bull si parla di sostituire Sergio Perez: il messicano in Q1 aveva demolito la sua RB20 proprio quando il team di Milton Keynes gli aveva dato due gare per rimettersi in carreggiata. Il conto dei danni, che rischia di limitare lo sviluppo della vettura campione del mondo, sta spingendo Christian Horner e Helmut Marko a scegliere un’alternativa a Checo.