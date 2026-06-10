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F1 | Ferrari: Marchi nominato PR & Media Manager della Scuderia, Cebrian si occupa dei social

La Scuderia ha ufficializzato la nuova organizzazione comunicativa del team di Maranello: i due manager risponderanno direttamente a Maria Conti, Chief Communication Officer del Cavallino.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Davide Marchi

Davide Marchi

Foto di: Ferrari

La Ferrari ha ufficializzato la riorganizzazione del Dipartimento Comunicazione della Scuderia. David Marchi è stato nominato PR & Media Manager. In questo ruolo, supervisionerà le relazioni con i media, le attività dell'ufficio stampa e il supporto alla comunicazione per la Scuderia Ferrari HP.  

La squadra di Maranello, dunque, non ha cercato risorse esterne, ma ha dato fiducia a Davide che si merita il nuovo incarico per la profonda conoscenza delle dinamiche e della storia del Cavallino. 

Pedro Cebrian

Pedro Cebrian

Foto di: Ferrari

Pedro Cebrian, invece, mantiene la carica di Content & Social Media Manager, guidando la strategia e la realizzazione di contenuti, social media e comunicazioni digitali su tutti i canali della Scuderia Ferrari HP. 

Entrambe le figure riportano direttamente a Maria Conti, Chief Communication Officer del Cavallino. Secondo la nota emessa dalla Ferrari “...questa organizzazione garantisce continuità, efficienza e un approccio coordinato in tutte le attività di comunicazione a supporto del team”. 

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