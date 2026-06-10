F1 | Ferrari: Marchi nominato PR & Media Manager della Scuderia, Cebrian si occupa dei social
La Scuderia ha ufficializzato la nuova organizzazione comunicativa del team di Maranello: i due manager risponderanno direttamente a Maria Conti, Chief Communication Officer del Cavallino.
Davide Marchi
Foto di: Ferrari
La Ferrari ha ufficializzato la riorganizzazione del Dipartimento Comunicazione della Scuderia. David Marchi è stato nominato PR & Media Manager. In questo ruolo, supervisionerà le relazioni con i media, le attività dell'ufficio stampa e il supporto alla comunicazione per la Scuderia Ferrari HP.
La squadra di Maranello, dunque, non ha cercato risorse esterne, ma ha dato fiducia a Davide che si merita il nuovo incarico per la profonda conoscenza delle dinamiche e della storia del Cavallino.
Pedro Cebrian
Foto di: Ferrari
Pedro Cebrian, invece, mantiene la carica di Content & Social Media Manager, guidando la strategia e la realizzazione di contenuti, social media e comunicazioni digitali su tutti i canali della Scuderia Ferrari HP.
Entrambe le figure riportano direttamente a Maria Conti, Chief Communication Officer del Cavallino. Secondo la nota emessa dalla Ferrari “...questa organizzazione garantisce continuità, efficienza e un approccio coordinato in tutte le attività di comunicazione a supporto del team”.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Ferrari: per Hamilton la Mercedes è superiore nel carico aerodinamico oltre che nel motore
F1 | Hamilton rivela: “Red Bull ha il miglior motore, poi Mercedes e Ferrari che avrà l’ADUO”
F1 | D'Ambrosio: "Il gap dalla Mercedes di Kimi c'è, ma stiamo massimizzando ciò che abbiamo"
F1 | Leclerc cambia freni: a Barcellona proverà il materiale Carbon Industries
WEC | Cannizzo: "Non faremo una macchina nuova, ma useremo i joker per fare un pacchetto integrato di novità"
F1 | Leclerc a muro: "Non è accettabile. 3 freni su 4 non funzionavano, diventa pericoloso"
Ultime notizie
F1 | Ferrari: Marchi nominato PR & Media Manager della Scuderia, Cebrian si occupa dei social
F1 | Racing Bulls svela la livrea speciale per il GP che si disputa a Barcellona
F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Gran Bretagna e Austria
F1 | Monte Carlo-Barcellona, la gara nascosta: è corsa contro il tempo per preparare le hospitality
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments