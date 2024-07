F1 | Vasseur: "Possiamo rimontare. Il bouncing è sotto controllo"

Se si guarda la classifica, il primo dato che salta all’attenzione è quello del distacco, ovvero oltre quattro decimi dalla vetta. Un dato importante, che in qualche modo i piloti avevano suggerito potesse essere il vero confronto con la realtà, con quei tre/quattro decimi mancanti che il Cavallino non è stato in grado di colmare con le ultime novità, che tra l’altro hanno innescato il bouncing nelle curve ad alta velocità.

Frederic Vasseur non ha nascosto che il gap della McLaren rimane ancora importante, ma ha voluto allo stesso tempo sottolineare come la gestione della qualifica sia stata tutt’altro che semplice, soprattutto per il meteo variabile che ha spinto il team a dover continuamente guardare con un occhio il radar e con l’altro puntato al cielo.

“Non è stata una sessione semplice, ma credo che sia stato complessa per tutti. Probabilmente un pochino meno per la McLaren, che ha fatto un ottimo lavoro e ha meritato la prima fila. Abbiamo fatto le prove libere con la pista a 60°C e in qualifica c’erano venti gradi di meno e non è stato semplice gestirle. Ma McLaren ha fatto un ottimo lavoro”, ha spiegato il Team Principal della Rossa ai microfoni di Sky Sport, rimarcando il calo delle temperature durante il fine settimana. In realtà, solo la sessione FP1 è stata condizionata da temperature così alte, mentre quelle già dalla FP2 sono iniziate a calare.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Oggi si sono registrate le temperature più fresche del weekend, arrivando a toccare quasi i 30°C, con un ulteriore calo anche rispetto sia alla FP2 che alla FP3 del mattino. Per questo non è stato semplice pure per i team gestire questo continuo cambio di temperature, anche abbastanza importate, ma di fatto le classifiche finali parlano ancora chiaro.

Allo stesso modo, anche il confronto interno ha visto un Sainz prevalere sul compagno di squadra, per quanto nel primo tentativo, in realtà, era stato Leclerc a piazzare davanti provvisoriamente la sua SF-24. In questo caso, il monegasco ha patito il fatto di non avere un secondo treno di gomme nuove a disposizione, sfruttato per superare le manche precedenti, pagandone così lo scotto nel momento della ricerca del tempo decisivo.

Vasseur ha spiegato che tra i due non vi è una grande differenza di assetto, ma anche, allo stesso tempo, il monegasco ha patito l’errore di ieri in curva quattro, quando è andato a sbattere perdendo gran parte della seconda sessione: “Sono molto vicini in termini di assetto con entrambe le macchine e non credo che questo abbia fatto la differenza. Certamente poi lo stile dei piloti richiede degli aggiustamenti, ma credo che sia stato l’errore di ieri di Charles a spingerlo a dover rincorrere da questa mattina”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

L’errore in FP2 lo ha costretto a saltare le prove sulla lunga distanza con più carburante a bordo ed è proprio su questo tema che Vasseur ha focalizzato l’attenzione, per quanto abbia voluto anche sottolineare come le temperature più alte previste per domani potrebbero giocare a favore del Cavallino, magari creando più degrado. Quello dell’Hungaroring è spesso un tracciato severo sull’usura delle gomme posteriori e Vasseur crede che questa possa essere un terreno su cui la SF-24 può giocarsi le sue carte.

“Penso che la temperatura dovrebbe essere più alta e dovremo cercare di gestire. È più un’opportunità per noi, perché credo che un degrado più alto ci sarà l’opportunità di superare e rimontare. Ma vediamo domani, perché ieri con Charles non abbiamo fatto la simulazione e con Carlos abbiamo fatto soltanto uno stint. Ma dall’inizio della stagione siamo andati bene da quel punto di vista”.

Infine, un riferimento è andato anche sulla questione bouncing. Qui a Budapest la Rossa ha introdotto un nuovo pacchetto di novità per andare a curare quel saltellamento riscontrato sulle curve veloci degli ultimi tre Gran Premi. Vasseur crede che ora il bouncing sia sotto controllo, motivo per il quale Ferrari deve concentrarsi sugli sviluppi provando ad aumentare il carico aerodinamico, in modo da avvicinarsi a McLaren e Red Bull: “Almeno abbiamo sistemato gran parte del saltellamento, diventa più semplice per i piloti gestire la macchina e sentire fiducia. Siamo in condizioni miglior rispetto allo scorso weekend a Silverstone. Ora dobbiamo spingere di più sullo sviluppo, crescendo anche a livello di carico aerodinamico”.