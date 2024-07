F1 | Ferrari avanti a piccoli passi, Mercedes in caduta libera

Al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria è emerso un solco che ha diviso in modo netto le prime tre posizioni dal resto del gruppo. Norris, Piastri e Verstappen (separati da quarantasei millesimi) e Sainz, quarto, a quasi mezzo secondo dal tempo della pole position.

Il risultato ottenuto da Carlos e dalla Ferrari è stato il massimo possibile con gli attuali valori in campo, per sperare in qualcosa in più l’unica speranza sono battute a vuoto degli avversari. “Sono contento del quarto posto – ha ammesso Sainz – mi ritrovo dietro le tre vetture che sono chiaramente più veloci di noi”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

La Ferrari con il fondo aggiornato si è concessa qualcosa in più, ma niente che possa permettere grandi scalate nelle gerarchie tecniche. Il valore aggiunto è stato il sorpasso sulla Mercedes, un decimo e mezzo che ha permesso a Carlos di sopravanzare Lewis Hamilton.

"È stata una performance deludente – ha commentato Toto Wolff - perdere una macchina in Q1 non è qualcosa che dovrebbe succedere, ma soprattutto non avevamo il ritmo. Una giornata molto deludente”. La lotta per il podio non è alla portata di Ferrari e Mercedes, sia Sainz che Hamilton possono sperare in imprevisti a loro favore, ma l’analisi puramente tecnica non permette miracoli.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

C’è più delusione per i rispettivi compagni di squadra. Russell è rimasto vittima della caotica sessione Q1, George ha sbagliato un giro e la squadra non lo ha assecondato spedendolo in pista con una quantità di benzina non sufficiente per poter spingere nel momento in cui l’asfalto si è asciugato. Diverso invece il discorso per Leclerc. Il sesto posto finale non è poi un disastro, domani Charles scatterà dietro il compagno di squadra con la possibilità di poter recuperare terreno, ma ancora una volta si è complicato la vita arrivando con un solo set di soft in Q3.

Qualche scoria dell’incidente in FP2 è probabilmente rimasta, il feeling con la monoposto sin da venerdì non è stato dei migliori ed il risultato è che Sainz si è confermato anche oggi più veloce. “Il miglior risultato possibile sarebbe stato il quarto posto – ha spiegato Leclerc – non ho fatto il giro della vita e all’ultima curva ho perso qualche centesimo che probabilmente mi è costato la quinta posizione. Ma a parte questo non c’era molto altro sul tavolo, ci manca ritmo nel confronto con McLaren e Red Bull. Siamo in linea con la Mercedes, e questo vuol dire che in gara ci giocheremo con loro la quarta e quinta posizione”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Secondo Frederic Vasseur la possibilità di puntare ad un buon bottino di punti è concreta, ma il team principal si spinge anche oltre. “Partire dalla quarta e dalla sesta posizione ci permette di avere questo obiettivo – ha spiegato - e magari anche di puntare al podio, poiché consideriamo di avere un passo gara competitivo. Superare qui, con le due zone DRS, non è più così difficile come era in passato quindi dobbiamo lavorare per massimizzare il risultato anche considerato che la gara sarà all'insegna della gestione gomme e si prevede che farà di nuovo caldo”.

Sarà importante puntare a raccogliere il massimo, ma oggi è difficile pensare che la Ferrari domani sera possa essere ancora seconda nella classifica Costruttori. La McLaren ha messo la freccia.