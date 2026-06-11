WEC | Goodyear rinnova con ACO come fornitore LMGT3 fino al 2029

Goodyear ha annunciato un prolungamento pluriennale della sua partnership con la FIA e l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), confermando il proprio ruolo di fornitore esclusivo di pneumatici per la categoria LMGT3 nel Campionato Mondiale Endurance FIA (WEC) fino al 2029.

L'accordo rafforza l'impegno a lungo termine di Goodyear nelle gare di endurance ai massimi livelli. Goodyear è stata selezionata al termine di una procedura di valutazione delle offerte che ha tenuto conto di una serie di criteri, tra cui le prestazioni degli pneumatici in diverse condizioni di pista e meteorologiche, la sicurezza, la sostenibilità, i costi, l'esperienza del produttore nella fornitura di pneumatici per le competizioni LMGT3 e il livello di assistenza tecnica e operativa fornita ai team.

Nell'ambito di questa partnership continuativa, a partire dal 2027 Goodyear introdurrà una nuova generazione di pneumatici Goodyear Racing Eagle per la classe LMGT3 sia nel Campionato Mondiale Endurance FIA (WEC) che nell'European Le Mans Series (ELMS), rafforzando ulteriormente la propria attenzione all'innovazione nelle gare di endurance di alto livello.

Questo passo avanti rafforza la leadership di Goodyear nell’introduzione di materiali sostenibili nelle competizioni reali, traducendo l’innovazione in prestazioni tangibili in pista. Con un percorso chiaro verso la scalabilità e l’industrializzazione, Goodyear garantisce che i progressi sviluppati nelle competizioni possano essere trasferiti in modo credibile al di fuori della pista. Supportata da una solida e lungimirante roadmap di sviluppo, Goodyear continua a definire lo standard di riferimento per il futuro delle gare di endurance.

“Questa estensione rafforza l’impegno a lungo termine di Goodyear nei confronti delle gare di endurance come piattaforma per l’innovazione”, ha dichiarato Xavier Fraipont, Vicepresidente di Goodyear Racing.

“Con la prossima generazione di pneumatici Eagle a partire dal 2027, non solo stiamo alzando l’asticella in termini di prestazioni, ma stiamo anche accelerando il nostro percorso verso pneumatici con livelli più elevati di contenuto di materiali sostenibili nelle competizioni di alto livello”.

“Goodyear ha svolto un ruolo importante nel successo e nello sviluppo della categoria LMGT3 sin dalla sua introduzione nel Campionato Mondiale Endurance FIA”, ha dichiarato Pierre Fillon, presidente dell’ACO.

“L’estensione di questa partnership fino al 2029 riflette un’ambizione condivisa tra la FIA, l’ACO e Goodyear: garantire una forte coerenza sportiva continuando a promuovere l’innovazione. L’introduzione di una nuova generazione di pneumatici a partire dal 2027, che combina prestazioni di alto livello con un maggiore contenuto di materiali sostenibili, illustra perfettamente la direzione che le gare di endurance devono continuare a seguire — dove eccellenza tecnologica e responsabilità vanno di pari passo.”

La nuova generazione di Goodyear Eagle combina la costanza delle prestazioni con un contenuto di materiali sostenibili leader nel settore.

La gamma rinnovata continuerà l’attuale filosofia a specifica unica di Goodyear, con uno pneumatico slick Goodyear Racing Eagle Medium e uno da bagnato sviluppati attorno a tre pilastri: fiducia, sicurezza e materiali sostenibili.

Sia la mescola slick che quella da bagnato conterranno il 66% di materiali sostenibili2, rendendoli i pneumatici con il più alto contenuto sostenibile nelle gare di endurance di alto livello e affermando Goodyear come leader globale nella tecnologia degli pneumatici da competizione sostenibili.

Le nuove mescole combinano materiali riciclati e a base biologica1, tra cui acciaio riciclato, silice da lolla di riso, ossido di zinco riciclato, polimeri e nerofumo certificati ISCC, con coadiuvanti di lavorazione a base biologica e gomma naturale sostenibile.

Gli pneumatici presenteranno inoltre per la prima volta fianchi dal design rinnovato con il marchio Eagle, portando in pista in modo ancora più evidente l’inconfondibile identità prestazionale Eagle di Goodyear.

Goodyear ha vissuto tre stagioni trionfali da quando la categoria LMGT3 è stata introdotta nel 2024, con i suoi attuali prodotti Goodyear Racing Eagle che sono diventati rinomati per le loro prestazioni, la costanza e l’ampio intervallo operativo in condizioni mutevoli.

“Sviluppare uno pneumatico in grado di garantire prestazioni su circuiti molto diversi tra loro, supportare auto con motore anteriore, centrale e posteriore e soddisfare le esigenze sia dei piloti professionisti che di quelli amatoriali non è un’impresa da poco”, ha affermato Fraipont.

“Da quando la categoria è stata lanciata nel 2024, abbiamo continuamente sviluppato i prodotti Goodyear Racing Eagle utilizzando il feedback di piloti, team e costruttori che competono ai massimi livelli delle gare di endurance. Queste nuove specifiche sono il risultato di un ampio processo di sviluppo, che ci permette di continuare a offrire prestazioni e costanza di livello mondiale, dimostrando al contempo che l'innovazione sostenibile e le prestazioni d'élite nell'endurance possono andare di pari passo”, ha aggiunto Fraipont.

Questa filosofia è rimasta centrale durante tutto il processo di sviluppo, con Goodyear che ha spinto i limiti delle prestazioni offrendo al contempo uno pneumatico che ispira fiducia fin dal primo giro, si adatta perfettamente alle condizioni mutevoli della pista e del tempo e consente ai team di attuare strategie di gara più dinamiche.

Fraipont ha aggiunto: “A Spa quest’anno abbiamo assistito alla gara LMGT3 più veloce mai registrata sul circuito. A Le Mans, ci aspettiamo che alcune squadre completino fino a quattro turni (circa 600 km) con un unico set di pneumatici. Ciò evidenzia la notevole ampiezza e costanza delle prestazioni che stiamo ora offrendo.

“Con questa nuova generazione di pneumatici Goodyear Racing Eagle, continuiamo a migliorare le prestazioni ai massimi livelli. Sebbene la velocità faccia parte del nostro DNA, le gare di endurance richiedono una capacità più ampia che combini durata, costanza e adattabilità. È su questo che concentriamo tutta la nostra attenzione.

Ma questo traguardo è solo un passo in un percorso molto più lungo. Ci stiamo già sfidando ad andare oltre e a muoverci più velocemente. Non si tratta di raggiungere una percentuale specifica. Si tratta di ridefinire come dovrebbero essere le corse ad alte prestazioni in un’era più responsabile. Goodyear sta già sviluppando il futuro degli pneumatici Eagle con l'80% di contenuto di materiali sostenibili, che intendiamo presentare in pista entro la fine dell'anno.

“Più che un risultato tecnologico, questo rappresenta una chiara dichiarazione d'intenti: dimostrare che la sostenibilità e le prestazioni senza compromessi possono progredire insieme - e che Goodyear è pronta a guidare questa trasformazione insieme ai propri partner”, ha concluso Fraipont.