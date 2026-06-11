Pirelli estende la sua presenza in F1: resterà fornitore unico fino al 2028
La FIA ha attivato ufficialmente la clausola nel contratto che estende di un anno l’accordo con la Casa italiana inizialmente valido per il triennio 2025‑2027. Pirelli resterà il fornitore unico degli pneumatici non solo per la Formula 1, ma anche per la Formula 2 e la Formula 3.
Le gomme Pirelli 2026
Foto di: Pirelli
La Pirelli resterà il fornitore unico di pneumatici del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 fino al 2028. Il contratto in vigore prevede un’opzione che è stata esercitata con l’avvallo della Federazione Internazionale, estendendo di un una stagione il precedente accordo.
L’azienda italiana continuerà quindi a essere il fornitore esclusivo di pneumatici anche dei campionati Formula 2 e Formula fino al termine della stagione 2028. L’estensione dell’accordo consolida una delle partnership tecniche più longeve e importanti nella storia di questo sport, e conferma Pirelli con un ruolo centrale nell’evoluzione della Formula 1 in pista per oltre sette decenni. Lo storico marchio italiano era già presente nella stagione inaugurale del campionato nel 1950 e ricopre il ruolo di fornitore esclusivo dal 2011.
"Abbiamo costruito una storia e una partnership straordinarie con Pirelli – ha commentato Stefano Domenicali - facendo affidamento per molti anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla costante attenzione a prestazioni, innovazione e sostenibilità. Sono quindi molto felice che la FIA e la Formula 1 proseguiranno questo rapporto per un altro anno. Mentre continuiamo a spingere sempre più avanti i confini del regolamento tecnico, l’impegno di Pirelli verso la qualità offre a tutti i team e alle categorie che rifornisce la tranquillità di lavorare con alcuni degli pneumatici più avanzati al mondo".
Ingegnere Pirelli, test a Monza
Foto di: Pirelli
"Vorrei ringraziare il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli. Questa estensione rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione con partner di altissimo livello, la cui esperienza contribuisce all’eccellenza e garantisce il miglior spettacolo possibile in pista".
"Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 per un ulteriore anno fino al 2028 – ha confermato Marco Tronchetti Provera - grazie all’accordo raggiunto con la FIA sotto la guida del suo Presidente Mohammed Ben Sulayem e con Formula 1. Lo scorso anno abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran Premi, affrontando e vincendo importanti sfide tecnologiche e di innovazione nel corso della nostra lunga presenza nel campionato".
"Pirelli non è soltanto un fornitore, ma un partner strategico che ha saputo sostenere la costante crescita della Formula 1, frutto del lavoro congiunto della Federazione e del Promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il miglior laboratorio possibile per innovare, testare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio degli pneumatici stradali di domani".
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