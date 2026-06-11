Pirelli estende la sua presenza in F1: resterà fornitore unico fino al 2028

La Pirelli resterà il fornitore unico di pneumatici del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 fino al 2028. Il contratto in vigore prevede un’opzione che è stata esercitata con l’avvallo della Federazione Internazionale, estendendo di un una stagione il precedente accordo.

L’azienda italiana continuerà quindi a essere il fornitore esclusivo di pneumatici anche dei campionati Formula 2 e Formula fino al termine della stagione 2028. L’estensione dell’accordo consolida una delle partnership tecniche più longeve e importanti nella storia di questo sport, e conferma Pirelli con un ruolo centrale nell’evoluzione della Formula 1 in pista per oltre sette decenni. Lo storico marchio italiano era già presente nella stagione inaugurale del campionato nel 1950 e ricopre il ruolo di fornitore esclusivo dal 2011.

"Abbiamo costruito una storia e una partnership straordinarie con Pirelli – ha commentato Stefano Domenicali - facendo affidamento per molti anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla costante attenzione a prestazioni, innovazione e sostenibilità. Sono quindi molto felice che la FIA e la Formula 1 proseguiranno questo rapporto per un altro anno. Mentre continuiamo a spingere sempre più avanti i confini del regolamento tecnico, l’impegno di Pirelli verso la qualità offre a tutti i team e alle categorie che rifornisce la tranquillità di lavorare con alcuni degli pneumatici più avanzati al mondo".

Ingegnere Pirelli, test a Monza Foto di: Pirelli

"Vorrei ringraziare il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli. Questa estensione rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione con partner di altissimo livello, la cui esperienza contribuisce all’eccellenza e garantisce il miglior spettacolo possibile in pista".

"Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 per un ulteriore anno fino al 2028 – ha confermato Marco Tronchetti Provera - grazie all’accordo raggiunto con la FIA sotto la guida del suo Presidente Mohammed Ben Sulayem e con Formula 1. Lo scorso anno abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran Premi, affrontando e vincendo importanti sfide tecnologiche e di innovazione nel corso della nostra lunga presenza nel campionato".

"Pirelli non è soltanto un fornitore, ma un partner strategico che ha saputo sostenere la costante crescita della Formula 1, frutto del lavoro congiunto della Federazione e del Promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il miglior laboratorio possibile per innovare, testare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio degli pneumatici stradali di domani".