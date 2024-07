F1 | La speranza di Verstappen può diventare l'incubo di Norris

Al termine di una qualifica resa difficile da condizioni di pista molto insidiose, ci si aspetta di vedere i piloti nelle prime tre posizioni sfilarsi il casco e sfoggiare un sorriso deciso. Niente di tutto questo. Lando Norris ha festeggiato la seconda pole position stagionale con la stessa espressione che normalmente si può vedere al termine di una sessione di prove libere.

Una pacca sulle spalle da Oscar Piastri, il quale a sua volta era tutt’altro che in vena di festeggiamenti nonostante la prima fila. Vedere il compagno in pole position non è il massimo, ed aver mancato il bersaglio per soli ventidue millesimi lascia spazio a un certo rammarico.

I primi tre qualificati Oscar Piastri, McLaren F1 Team, l'uomo della pole Lando Norris, McLaren F1 Team, e Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sulla stessa linea Max Verstappen, che la pole l’ha persa per 46 millesimi. Terminato un giro che per il campione del mondo è stato “praticamente perfetto” sul display è apparsa la posizione: P3. È seguito un pungo sul volante e un rientro ai box tutt’altro che tranquillo. Quando gli è stato chiesto a cosa è stato dovuto quel gesto, Verstappen ha tagliato corto: “Non mi è permesso essere frustrato?”. Scene che ci si poteva aspettare da George Russell, clamorosamente escluso dalla Q2, non certo da un pilota che, oltre ad essere ampiamente leader del mondiale, domani partirà comunque dalla seconda fila, dietro il poleman. La forza di Verstappen è anche questa, vietato sedersi sugli allori e nessuno come lui ha fiutato con largo anticipo che il vento sul fronte tecnico è cambiato.

Una prima fila tutta McLaren era tra i pronostici più gettonati, già nelle prove di ieri si era visto bene il passo di Norris sia nelle simulazioni di qualifica che nei long-run. Il risultato di oggi ha ribadito tutto in modo chiaro, l’unico dato a sorpresa è stato in realtà il gap tra le due McLaren e Max, risultato molto meno di un battito di ciglia.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il nervosismo di Verstappen è tipico dei campioni, cannibali che non sono disposti a cedere nulla, ma probabilmente è anche dovuto ad un’aspettativa importante cresciuta all’interno della squadra, attesa che in pista non ha però trovato il riscontro atteso. “Gli aggiornamenti sicuramente funzionano – ha spiegato Max - ma non siamo ancora primi, giusto? Quindi, abbiamo bisogno di qualcosa in più. Sono stato molto contento con i miei giri, ma era tutto davvero al limite”.

Le novità tecniche sulla RB20 dell’olandese avrebbero dovuto ribadire un cambio di gerarchie (che non si è visto) ma c’è anche da mettere in conto che l’Hungaroring era ritenuta già alla vigilia una pista molto adatta alla McLaren, e così è stato. Una supremazia misurabile, però, in millesimi di secondo, non certo i due decimi e mezzo visti ieri, quando la Red Bull girava con una modalità di power unit molto conservativa.

“La monoposto non era bilanciata in modo perfetto – ha commentato Helmut Marko dopo le qualifiche – è vero che 46 millesimi è un margine davvero ridotto, ma alla fine Max per questo ritardo è terzo. Un fattore decisivo è stata la temperatura che è scesa drasticamente, forse il set-up non si è adattato bene a queste condizioni”.

Altra cosa sono le valutazioni in vista della gara di domani. Il long-run completato in FP3 da Verstappen con un set di hard è stato impressionante per costanza e ritmo. “Ci rende molto ottimisti – ha ammesso Marko - l'usura delle gomme di Max è stata minima. Questo ci rende fiduciosi”. Ma qui subentra l’ultimo motivo del nervosismo visto in Verstappen a fine qualifica. Se fosse riuscito a mettere la sua monoposto in seconda posizione avrebbe avuto (almeno sulla carta) la possibilità di superare Norris in partenza o comunque accodarsi e valutare la possibilità di un undercut o un overcut, ma se domani sfilerà terzo al termine del primo giro le cose potrebbero complicarsi. “La McLaren ha due vetture – ha sottolineato Marko - quindi se useranno bene la loro strategia avremo sicuramente delle difficoltà”.

Lando Norris, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

La Red Bull si affiderà a Max, nella speranza che possa superare almeno una delle due McLaren al via e poi giocarsi la vittoria nelle fasi successive della corsa. La speranza di Max coincide con l’incubo di Norris, apparso già in pre-gara dal momento in cui è stata sventolata la bandiera a scacchi che ha concluso la qualifica. È la prova definitiva di quanto sia cresciuta la pressione a causa dei successi lasciati per strada (anche per responsabilità del team) e di quanto Lando stia cercando la vittoria-bis dopo il successo di Miami. Ora sa di avere tutto ciò che serve per ottenerla e in qualifica ha messo la monoposto nella posizione migliore in vista dei settanta giri di domani. Sarà una vigilia lunga per Norris, e probabilmente la corsa lo sarà ancora di più. Ma se arriverà il sospirato successo tutto sarà diverso, forse anche la sceneggiatura di questo mondiale.