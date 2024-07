F1 | Sauber: rifatta la C44 per non essere più uno zero

La Sauber sta vivendo una delle sue stagioni più difficili: la C44 non è certo una monoposto nata bene e i massicci interventi portati dal direttore tecnico James Key finora non hanno dato grandi cambiamenti, tant’è che la squadra Svizzera è sempre ultima nel mondiale Costruttori con zero punti. Bisogna riconoscere allo staff di Hinwil la caparbietà di voler provarci a uscire dal buco nero e a ogni Gran Premio vediamo apparire delle novità tecniche a dimostrazione dell’impegno a cambiare il corso di un campionato più problematico del previsto.

In Ungheria ha fatto il suo debutto un pacchetto aerodinamico nuovo che ha profondamente cambiato faccia alla monoposto svizzera affidata a Valtteri Bottas, mentre Guanyu Zhou è rimasto alla configurazione standard. L’aspetto più appariscente è certamente l’imboccatura delle pance: è scomparso il vassoio inferiore e, seguendo l’orientamento della concorrenza, la vettura nero-verde si è dotata della visiera superiore, estremizzando il sottosquadro che risulta decisamente più scavato per aumentare la portata del flusso sul fondo.

Sauber C44: nuova la fiancata e il cofano motore oltre al convogliatore di flusso vicino all'Halo Foto di: Giorgio Piola

La fiancata è di nuova concezione con un andamento dei flussi che è stato completamente rivisto: la Sauber, infatti, ha rivisto anche gli sfoghi dell’aria calda, aprendo delle branchie nella parete superiore della pancia verso il bordo esterno, mostrando un concetto che finora non si era visto. Nel sidepod non c’è più quella svasatura che tendeva a spingere l’aria verso l’esterno della ruota posteriore, confermando la sensazione che si sia cambiata la filosofia aerodinamica di approccio nella parte superiore della pancia.

Non stupiscano, quindi, i nuovi supporti degli specchietti retrovisori e il convogliatore di flusso ai lati dell’attacco dell’Halo che sta diventando consuetudine, seppure con forme e grandezze molto diverse da vettura a vettura.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In previsione del grande caldo ungherese il cofano motore è stato aperto come una gruviera: nella parete superiore del bazooka ci sono ben dieci sfoghi, così come in coda, sotto alla deriva verticale c’è stata l’apparizione di una lunga feritoia verticale. E, per non farsi mancare niente, si osserva anche una piccola bombatura in prossimità dell’attacco della sospensione posteriore.

A proposito di cinematismi: non è cambiato l’ancoraggio dei bracci, ma è stata ridisegnata la cover dei triangoli, ragione per cui è cambiato il flusso verso il diffusore, come sono state riviste le alette che compongono la brake duct posteriore e l presa dei freni che è stata giustamente maggiorata.

Per quanto riguarda il fondo è stato ridisegnato il barge board che separa l’ingresso dei canali Venturi dalle turbolenze della ruota anteriore. La Sauber ha fatto un grosso sforzo che si deve tramutare in preziosi punti nella classifica a squadre. Vedremo oggi in qualifica quali saranno stati gli effetti di questo duro lavoro…