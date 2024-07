F1 | Il primato della pista mette in dubbio il mondo digitale?

La pista si sta prendendo una grande rivincita sul mondo digitale. La Formula 1 si era abituata ad una correlazione perfetta tra i riscontri che emergevano dai simulatori ed i verdetti finali del cronometro, portare in pista un aggiornamento era considerata un’operazione di routine con un tasso di rischio equivalente a zero. La stagione 2024, a sorpresa, sta facendo crollare molte certezze, la correlazione ritenuta ormai un punto fermo su cui contare ha tratto in inganno diverse squadre.

Suonato l’allarme si è dovuto tornare a sistemi di lavoro che si pensavano ormai relegati al passato. Oggi sul circuito Hungaroring i confronti incrociati tra configurazioni differenti sono stati decine: giù una specifica, su un'altra, giù un’ala anteriore e via con una diversa. Quando la monoposto usciva dai box gli ingegneri si spostavano davanti ai monitor dei tempi e delle telemetrie in attesa del verdetto della pista e del feedback del pilota.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Giorgio Piola

In questo scenario definire i valori in campo al termine delle due sessioni di prove libere è più complesso del solito. La Red Bull si è divisa in due, Verstappen in pista con la RB20 equipaggiata con il pacchetto di aggiornamento completo, mentre Perez con una configurazione parziale, in casa Ferrari ha esordito il fondo modificato ma i riscontri nella sessione FP2 sono arrivati dal solo Sainz, visto che Leclerc ha concluso le sue prove sulle barriere esterne dopo la curva 4 quindici minuti dopo il semaforo verde. Alla fine a iniziare il weekend nel modo migliore è stata la squadra che ha cambiato di meno, ovvero la McLaren.

In un quadro di grande equilibrio Norris è stato l’unico a dare uno strappo nella simulazione di qualifica, mettendo due decimi e mezzo tra sé e Verstappen, primo degli altri. “Sento che abbiamo la velocità – ha ammesso Lando – oggi mi sono sentito molto bene in macchina, ho spinto quando era necessario e…purtroppo nella simulazione di qualifica avevamo solo un giro a disposizione. Avrei voluto averne di più, quando la macchina va così vorresti continuare a girare”.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Nei long-run la Red Bull è salita in cattedra, ma non è stato possibile un confronto diretto con Norris poiché Perez e Verstappen hanno girato con le medie mentre Lando ha montato pneumatici hard.

Il verdetto a sorpresa è stato Perez, risultato più veloce di Verstappen nella media della simulazione di gara. “C'è una leggera differenza tra le due monoposto – ha spiegato Christian Horner - Checo non ha sulla sua vettura il cofano del motore e la fiancata, ma il fondo, l'ala e le altre componenti del pacchetto sono le stesse. Abbiamo ricavato dei dati preziosi e soprattutto abbiamo visto Checo molto a suo agio. Quando la macchina funziona bene si può vedere che il divario tra lui e Max diminuisce molto, spero che questo possa aiutarlo a ritrovare piena fiducia in sé stesso e ad esprimersi come ha fatto nelle prime quattro gare della stagione”.

Sainz (terzo tempo) ha confermato i passi avanti della Ferrari in termini di guidabilità della vettura. Tutto come nelle previsioni, visto che l’Hungaroring non è terra di bouncing, ma complessivamente sul giro veloce la SF-24 con il fondo modificato si è espressa bene.

L'auto di Charles Leclerc, Ferrari SF-24, dopo l'incidente alla curva 4

I problemi per la Scuderia sono arrivati nella simulazione di gara, con Carlos che ha incontrato molte difficoltà in un ‘run’ di dodici giri lanciati con gomme medie. Mezzo secondo al giro il gap confermato nei confronti di Verstappen, tre decimi con Russell, un verdetto preoccupante in vista della gara di domenica.

A complicare il pomeriggio è arrivato anche l’errore di Leclerc, costato alla squadra diversi danni (tra cui uno dei tre fondi modificati a disposizione) e l’impossibilità di poter avere più riscontri dalla simulazione di gara.

Per Charles un’altra sbavatura in un momento in cui di errori non ha certo bisogno, non siamo davanti ad uno sbaglio che può condizionare il suo weekend ma è pur sempre qualcosa che non lo aiuta nella gestione del fine settimana. Serve un reset.