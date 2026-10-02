Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Sepang, Libere 2: Leclerc in vetta, poi Hadjar. 8° Kimi, ma il focus di tutti è già sul passo-gara

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang, Libere 2: Leclerc in vetta, poi Hadjar. 8° Kimi, ma il focus di tutti è già sul passo-gara

MotoGP | Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sfortunatamente tutto"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sfortunatamente tutto"

F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

F1 | Ferrari: lo sviluppo della SF-26 non si è fermato, ma si lavora sulla micro-aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Ferrari: lo sviluppo della SF-26 non si è fermato, ma si lavora sulla micro-aerodinamica

MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

WRC | Il ritorno di Ford: "È il momento giusto, un passo alla volta per giocarcela nel 2029"

WRC
WRC
WRC | Il ritorno di Ford: "È il momento giusto, un passo alla volta per giocarcela nel 2029"

F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 2

Formula 1
Formula 1
Bahrain
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 2
Ultime notizie
Formula 1 Bahrain

F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

Bottas sostiene che nessun pilota vorrebbe correre a Imola a dicembre per il clima e per l'alta tassazione sul compenso dei piloti. Verstappen risponde: "Ci sono posti ben peggiori. Basta essere intelligenti sugli orari. Le tasse? Semplicemente devi pagarle".

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

L'eventuale gran premio conclusivo della stagione 2026 di Formula 1 potrebbe tenersi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tra i piloti è stato un argomento piuttosto bollente nel corso delle ultime ore, soprattutto per ciò che riguarda i commenti dei piloti.

Il primo a esporsi e a dare parere negativo - destando per altro più di una perplessità per le ragioni esternate - è stato George Russell. Il presidente della GPDA, infatti, ha sostenuto che Imola, pur adorandola, non sarebbe adatta a coprire il ruolo di ultimo atto della stagione, mentre Abu Dhabi (sì, avete capito bene, Abu Dhabi) sarebbe lo scenario perfetto. 

"Abu Dhabi ha sempre offerto un grande spettacolo ed è a tutti gli effetti il finale di stagione. Adoro Imola come circuito, ma non penso abbia quel tipo di carattere che Abu Dhabi offre per una gara che decide la stagione".

A sostegno di Russell ecco Valtteri Bottas. L'attuale pilota di Cadillac ha espresso il suo parere riguardo a Imola e al gran premio che verrebbe svolto nel primo fine settimana di dicembre, ovvero dal 4 al 6.

Secondo il finlandese, le temperature e la brevità della luce pomeridiana sarebbero un problema da non sottovalutare. Inoltre, la tassazione sui compensi dei piloti che vige in Italia porterebbe tutti a voler evitare il Bel Paese. Abu Dhabi, in tal senso, non prevede alcuna tassa e sarebbe una meta molto più gradita.

"Imola come gara finale del 2026? Non sono un grande fan dell'idea. Perché ho sentito com'è il tempo nel periodo dell'anno in cui dovremmo correre. C'è la nebbia al mattino, il sole tramonta presto e le temperature sono basse. Inoltre, non so se avete sentito delle tasse italiane... Dunque nessuno vuole realmente correre in Italia, anche a causa di quello che è successo recentemente".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Kym Illman / Getty Images

"Se si corresse ad Abu Dhabi? Sì, là non ci sono tasse. Giusto? Credo che chiunque vorrebbe correre in posti più caldi (rispetto a Imola). Ma per il momento, da quello che ho sentito, al momento dovremmo andare a correre in Qatar e ad Abu Dhabi".

Per due piloti che hanno sostenuto - con tesi sensate e meno - che Imola non sia il luogo ideale in cui finire la stagione, c'è stato un altro protagonista del Circus iridato che, invece, ha detto l'esatto opposto. Questo qualcuno è Max Verstappen.

Il 4 volte campione del mondo - lo conosciamo - ha una grande cultura delle corse. Le gare scorrono nelle sue vene e il suo supporto a Imola arriva anche da questo suo modo di intendere la professione che esercita ormai da tanti anni. A lui importa correre e Imola sarebbe un più che degno finale di 2026.

"Ci sono posti peggiori in cui essere in inverno rispetto a Imola. E' un po' più freddo rispetto all'estate e sicuramente fa buio prima, ma credo che tutti noi siamo svegli a sufficienza per assicurarci di non finire a correre quando farà buio".

Max non si è limitato a sottolineare la mancanza di problemi nel correre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a inizio dicembre. Ha voluto anche sottolineare come le tasse italiane non saranno un problema per nessuno: "Non ci sono problemi di tassazione. Le tasse vanno pagate", ha concluso l'olandese della Red Bull.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Sepang, Libere 1: Max nella polvere, Russell e Antonelli soffrono con la Mercedes, Ferrari staccata
Prossimo Articolo LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 2

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 1

Formula 1
Formula 1
Bahrain
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 1

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 2

Formula 1
Formula 1
Bahrain
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Libere 2
More from
Valtteri Bottas

F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

F1 | Cadillac piazza tre colpi sul mercato dei tecnici e c'è anche un ex progettista Red Bull

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Cadillac piazza tre colpi sul mercato dei tecnici e c'è anche un ex progettista Red Bull

F1 | Il CEO Mark Walter è indagato, ma TWG nega la vendita del team Cadillac

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Il CEO Mark Walter è indagato, ma TWG nega la vendita del team Cadillac
More from
Red Bull Racing

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

F1 | Sepang, Libere 2: Leclerc in vetta, poi Hadjar. 8° Kimi, ma il focus di tutti è già sul passo-gara

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang, Libere 2: Leclerc in vetta, poi Hadjar. 8° Kimi, ma il focus di tutti è già sul passo-gara

MotoGP | Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sfortunatamente tutto"

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sfortunatamente tutto"

F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

F1 | Ferrari: lo sviluppo della SF-26 non si è fermato, ma si lavora sulla micro-aerodinamica

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Ferrari: lo sviluppo della SF-26 non si è fermato, ma si lavora sulla micro-aerodinamica