F1 | Esclusivo: la FIA testerà l’aria condizionata sulle vetture

Tornando indietro di qualche mese, al Gran Premio del Qatar 2023, la Formula 1 si scontrò con un tema che non si poteva sottovalutare, quello delle temperature. Con il GP collocato ad ottobre, pur essendo in notturna, le temperature durante la gara non scesero mai al di sotto dei 31°C, rendendo ancor più difficile un tracciato già molto severo a livello fisico date le tante curve veloci.

Questo aveva portato diversi piloti a soffrire di problemi durante il Gran Premio: Logan Sargeant decise di ritirarsi per l'intenso sforzo fisico, Esteban Ocon rigettò nel casco e Lance Stroll, pilota Aston Martin fu trasportato al centro medico dopo la corsa dopo un breve mancamento di sensi.

Dopo questi episodi, la FIA aveva promesso che sarebbe intervenuta concretamente per trovare delle modalità con cui rendere più freschi gli abitacoli. Ora la Federazione sta sperimentando l'installazione di un sistema di climatizzazione semplificato negli abitacoli delle vetture, come può rivelare Motorsport.com.

Questo passaggio, in realtà, segue altri correttivi già presi da inizio anno. La Federazione ha infatti incluso anche la consultazione della sua commissione medica per capire come muoversi, aggiungendo ad esempio nel regolamento la possibilità di aggiungere una seconda presa d'aria nella parte superiore del telaio, in modo da migliorare il fluso d'aria in arrivo al pilota nell'abitacolo.

La presa aggiuntiva sul telaio per raffrescare i piloti nei GP più caldi Foto di: Giorgio Piola

Tuttavia, l'organo di governo sta continuando a cercare nuove soluzioni: a partire dal prossimo GP d'Olanda, un sistema sperimentale studiato dalla FIA sarà montato su una vettura per testare un metodo di raffreddamento diretto verso l'abitacolo.

A differenza di un'unità di climatizzazione standard, tuttavia, secondo quando appreso da Motorsport.com, il sistema è organizzato in diverse strutture più piccole intorno all'abitacolo e alla carrozzeria circostante, per convogliare l'aria raffreddata verso il pilota. L'esperimento di Zandvoort sarà seguito da altri test nei weekend successivi e, se questa formula riscuoterà successo, a quel punto la FIA renderà questo sistema obbligatori su tutte le vetture.

Tuttavia, la Federazione chiederà ai team di installare il dispositivo solo se le condizioni lo richiederanno. Ad esempio, infatti, già ora i team devono montare protezioni differenti per il poggiatesta a seconda della temperatura ambientale: a seconda del caldo, cambia anche il tipo di spugna usata, in modo che possa adattarsi al meglio alle condizioni esterne.

In una dichiarazione fornita in esclusiva ad Motorsport.com, la FIA ha confermato il procedere dei lavori per rendere più confortevoli gli abitacoli delle vetture sul piano delle temperature: "In risposta alle temperature estreme registrate nel GP del Qatar dello scorso anno, la FIA e tutti i team di F1 hanno immediatamente avviato ricerche per migliorare la ventilazione e il raffreddamento dei piloti in tali condizioni".

La presa d'aria aggiuntiva sulla Mercedes W15 Foto di: Giorgio Piola

"Da allora, il regolamento tecnico è stato aggiornato per consentire l'introduzione di una bocchetta passiva sulla parte superiore dell'abitacolo per migliorare la ventilazione, che i team sono fortemente incoraggiati a utilizzare".

"Queste attività di ricerca congiunte sono avanzate e si sono concentrate sullo sviluppo di un sistema di raffreddamento attivo da installare sulle vetture di F1 in caso di condizioni estreme. I test iniziali sono previsti a Zandvoort e nelle prossime gare".

"Se questi test avranno successo, la FIA imporrà l'installazione di questo sistema di raffreddamento attivo sulle vetture di Formula 1 in futuro, per quando ci sarà un rischio elevato per il troppo calore".

L'eccessivo calore è un tema scottante per il GP d'Ungheria di questo fine settimana, che si appresta ad essere la gara più calda dell'intera stagione, senza dimenticare che essendo un tracciato stretto e con tante curve a media velocità, ci sono poche opportunità per far prendere aria fresca sia al pilota che alla vettura, specie in gara. Per questo si sono visti i team aprire l'apertura passiva nella parte alta del telaio, in modo che entri più aria nell'abitacolo.

Esteban Ocon, Alpine A523 Foto di: Alpine

"Inoltre, i team saranno autorizzati a prendere misure eccezionali per raffreddare il più possibile le attrezzature dei piloti e l'abitacolo prima delle sessioni", ha aggiunto la FIA.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, le squadre saranno autorizzate a rimuovere il sedile del pilota e altre parti dell'abitacolo per raffreddarle prima dell'uso nelle sessioni, cosa attualmente vietata dal regolamento della F1.