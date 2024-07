F1 | Dati: McLaren parte forte, ma Red Bull brilla nel 2° settore

Alla vigilia del weekend, Max Verstappen aveva definito il Gran Premio d’Ungheria come un appuntamento cruciale per il prosieguo del mondiale. Seppur la tappa di Budapest non sia decisiva per il campionato, dall’altra parte è vero che Red Bull è alla caccia di risposte, al fine di ribattere a una McLaren che nelle ultime tappe si è dimostrata una vera e propria spina nel fianco alle ambizioni del team di Milton Keynes.

Red Bull si è divisa in due, con Perez su una configurazione parziale, tra pezzi nuovi ed elementi con già qualche gara alle spalle, mentre Verstappen ha potuto godere della RB20 totalmente aggiornata, seppur non siano mancate le prove di confronto, tanto che durante la FP1 l’olandese ha provato più specifiche di ali anteriori.

Christian Horner e Helmut Marko a fine giornata si sono detti soddisfatti dei numeri riscontrati in pista, ma in casa Red Bull questo fine settimana rappresenta un bivio su due aspetti: al di là della ricerca della performance pura, la speranza è quella di riuscire a mettere in pista una vettura più semplice da mettere a punto. Un tema, quest’ultimo, che ha pesato molto negli ultimi Gran Premi, perché gli assetti studiati al simulatore non sempre si sono rivelati efficaci una volta arrivati in pista, rendendo ancor più difficile riuscire a trovare la direzione da prendere per far esprimere al meglio una RB20 più nervosa.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Giorgio Piola

L’analisi del venerdì parte proprio dalla Red Bull, perché forse è quella su cui c’è più da comprendere, al di là di cosa dicono i semplici numeri. Le telemetrie raccontano di una RB20, soprattutto nelle mani di Max Verstappen, veloce, in particolare nel settore centrale e nelle curve a media-alta velocità, come la 4 o la 11, quelle in cui serve maggior stabilità e appoggio. Dall’altra, parte, raccontano anche di una Red Bull non al livello di McLaren nelle curve tendenzialmente più lente, così come sui rettilinei. Ed è proprio qui che si amplia il discorso, alla ricerca delle differenze tra i due team protagonisti.

I dati mostrano una RB20 leggermente più rapida in fondo al rettilineo di partenza rispetto alla MCL38, non tanto nella progressione, bensì nella parte finale dell’allungo, sinonimo che probabilmente ciò sia più legato a qualche mappatura della Power Unit che taglia sopra certe velocità. Osservando, invece, i due allunghi che portano a curva due e a curva quattro, la situazione cambia in modo radicale: in quei tratti, infatti, la McLaren mostra una progressione sensibilmente migliore.

Un dato che si interpreta con due differenti elementi: da una parte il fatto che in uscita di curva due, nel tentativo di anticipare il ritorno sull’acceleratore dopo aver scelto una linea più stretta, Verstappen abbia accusato un pattinamento dell’asse posteriore, perdendo qualcosa in termini di spunto. Tuttavia, è ben noto che al venerdì, complice anche il numero di PU già sfruttate, Red Bull tenda a usare mappature più conservative. Per dare un riferimento, prima dell’ingresso di curva 4 il gap di velocità era di circa 4 km/h, ma il problema è che si trattava di un delta continuativo e non solo in fondo al rettilineo, il che alla fine è costato un paio di decimi pur essendo un tratto relativamente breve.

Confronto telemetrico tra Norris e Verstappen - FP2 Ungheria Foto di: Gianluca D'Alessandro

Se quello delle mappature è il primo aspetto degno di nota del venerdì, il secondo è l’approccio del tre volte campione del mondo durante il giro. Osservando gli onboard emerge in modo piuttosto chiaro una tendenza a mantenere del margine dai cordoli e non attaccare quanto i rivali, non solo Lando Norris, ma anche Carlos Sainz. Ciò emerge in modo chiaro in curva 4 dove non sfrutta particolarmente il cordolo in uscita, o anche alla chicane 6-7, dove è molto prudente nell’approccio, al contrario dell’inglese della McLaren, molto più aggressivo, tanto da arrivare a colpire i dissuasori interni, andando a destabilizzare anche leggermente la macchina in uscita da curva 7.

Una storia che si ripete anche nel resto del secondo settore, più nello specifico nella sequenza a media velocità, dove comunque i riferimenti sono buoni: rimane, quindi, da capire se quello dell’olandese sia stato un approccio più cauto cautelativo, magari per non danneggiare le nuove parti, oppure per necessità, dato il fatto che Red Bull ha dimostrato di non eccellere sui cordoli nel corso dell’anno. Le qualifiche daranno una risposta sul quesito, ma è chiaro che Norris e Verstappen, da questo punto di vista, hanno seguito due filosofie molto diverse.

Dal canto suo, anche McLaren può recriminare qualche decimo perso, soprattutto per quanto successo nell’ultimo settore, quando Norris è rimasto intrappolato nella scia sporca di un’altra vettura arrivando in ben due occasioni a dover gestire il sovrasterzo, dovendo così allargare la traiettoria. Dall’altra parte, è interessante menzionare come la McLaren sia stata tra le più rapide in tratti a media-bassa velocità come curva 2, 5 o 13, tratti molto lunghi in cui si deve lavorare molto di anteriore: dati sui cui è intrigante soffermarsi perché mostrano e confermano i miglioramenti rispetto all’anno passato, dato che era una delle tipologie di curve che la MLC60 mal digeriva.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La qualifica indubbiamente giocherà un ruolo chiave su un tracciato dove, notoriamente, non è di certo semplice compiere dei sorpassi, ma sarà altrettanto fondamentale trovare un buon equilibrio tra il giro secco e le performance sulla lunga distanza. Il fatto che la sessione sia stata interrotta per l’incidente di Charles Leclerc non ha permesso di girare quanto avrebbero voluto le squadre, tagliando i long run: ciononostante, sono emersi anche qui dati interessanti. Sulla hard Norris ha registrato tempi rapidi, girando stabilmente tra il 24 basso e il 23 alto prima di trovare del traffico che lo ha spinto a rientrare ai box.

Più lento quello di Verstappen sulla media, anche se l’olandese è stato più cauto, gestendo anche più del compagno di casacca: Perez ha infatti completato un buon stint con la media ed è interessante segnalare come, nel giro finale del run, sia ritornato sul crono di inizio simulazione. Per McLaren sarà senza dubbio una prova interessante, anche perché nel corso della stagione con temperature molto alte ha dimostrato di patire la gestione del posteriore, specie sulle gomme più morbide: considerando che anche a Budapest si corre con la selezione più tenera della gamma, sarà un aspetto da tenere d’occhio. Per questo la sfida sembra ancora totalmente aperta.

Tuttavia, Red Bull non è l’unica squadra alla ricerca di risposte, perché anche Ferrari è giunta in Ungheria con tanti dubbi da risolvere. L’obiettivo principale era quello di combattere il bouncing e restituire ai due piloti una vettura più guidabile, aspetto che gli stessi portacolori della Rossa hanno menzionato alla fine del primo giorno di prove. Indubbiamente il tracciato di Budapest è più congeniale alla SF-24 rispetto a quelli sperimentati nel trittico, dove le curve veloci avevano messo in mostra i problemi.

Confronto telemetrico tra Norris e Sainz - FP2 Ungheria Foto di: Gianluca D'Alessandro

Per quanto i piloti abbiano accolto positivamente la novità al fondo che sembra aver garantito maggior stabilità e facilità di bilanciamento, ciò non vuol dire che i problemi siano del tutto spariti. Ad esempio, in curva 4 e in curva 11, le più rapide, si osserva ancora una certa differenza prestazionale, che era già nota prima del trittico, proprio perché Ferrari nel corso di questa stagione non era mai stata al livello di McLaren e Red Bull in quella tipologia di curve. Inoltre, è interessante segnalare che, proprio in curva 4, Sainz è stato il più aggressivo, sfruttando quando più spazio possibile sopra il cordolo.

Gran parte del distacco è stato accumulato nel settore centrale e, per quanto sia vero che in curva 5 lo spagnolo ha perso qualcosina per lo sporco lasciato da Zhou Guanyu pochi istanti prima, in realtà non è stato decisivo sul crono. Al contrario, sugli allunghi si sono viste velocità di punta e progressioni migliori di quelle degli avversari, tanto che sul rettilineo principale, senza scia, Sainz ha registrato massime di 5 km/h superiori a quelle della Red Bull e 9 km/h più rapide della McLaren. Sia i piloti che il Team Principal hanno sottolineato che le prime sensazioni sono quelle di una vettura più competitiva sul giro singolo che sul passo, dove in effetti non ha impressionato. Come ammesso dallo stesso Sainz, in nottata si lavorerà per andare a trovare un miglior equilibrio verso la domenica sul piano della gestione gomma.