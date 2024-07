F1 | Hungaroring, Libere 2: Norris si presenta e Verstappen s'avvicina

La McLaren spunta nella seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria. La sessione del secondo pomeriggio è molto più veritiera con una temperatura dell'asfalto di 10 gradi minore rispetto all'ora di pranzo (si è partiti con 50 gradi per chiudere con 42, mentre nel primo turno si erano toccati i 60 gradi!). Lando Norris è risultato il più veloce nella simulazione della qualifica con 1'17"788, confermando poi le indicazioni positive anche con un buon passo gara.

Dietro alla vettura papaya è spuntata la Red Bull di Max Verstappen con la RB20 in versione rivoluzionata: il tre volte campione del mondo ha ottenuto la sua prestazione nel secondo tentativo, quando la gomma rossa aveva già dato il suo meglio. I 243 millesimi giustificano il distacco da Norris, visto che il primo run era stato rovinato dal traffico. La squadra di Milton Keynes con la macchina in versione standard affidata a Sergio Perez è quarta: il messicano è quarto nella lista dei tempi a un paio di decimi dall'olandese. Checo è stato autore anche di un ottimo long run che gli dà morale, proprio nel momento in cui la squadra lo sta mettendo in pressione. Perez, fra l'altro, è stato abile nell'evitare un contatto con la Sauber di Guanyu Zhou che è finita pericolosamente in testacoda all'uscita della curva 4.

La Ferrari è terza forza, dopo essere stata leader in mattinata: Carlos Sainz si è infilato fra le due Red Bull pagando 397 millesimi dalla McLaren. Lo spagnolo ha rimesso la rossa nel gruppo di vertice, confermando che la SF-24 sembra aver ripreso una buona linea di sviluppo con il pacchetto evoluto che ha funzionato. Carlos ha svolto la durata con le gomme medie: il passo è stato altalenante ma la Ferrari ha raccolto i dati solo di una macchina.

Ha deluso Charles Leclerc solo 18esimo: nel corso dell'ottavo giro con le gomme medie il ferrarista è finito largo all'uscita della curva 4 e ha perso il controllo della sua SF-24 finendo in testacoda all'interno dopo una repentina perdita di carico. Il monegasco ha colpito piuttosto violentemente la barriera con la posteriore sinistra e poi si è fermato più avanti piroettando ancora. Pilota incolume che si è subito scusato con la squadra per l'errore e che ha causato l'interruzione della sessione con la bandiera rossa. I commissari di percorso sono dovuti intervenire non solo per spostare con il carro la rossa, ma anche per raddrizzare le lame di guard rail. Si è perso un quarto d'ora visto che i tempo non è stato fermato.

La Scuderia paga un grave errore del monegasco in un weekend nel quale aveva bisogno di raccogliere il massimo delle informazioni: prosegue il momento delicato di Charles che non riesce a riprendersi dal success nel GP di Monaco.

La Mercedes non ha impressionato nel giro secco: George Russell è quinto a mezzo secondo e Lewis Hamilton è settimo a pochi millesimi. La W15 non ha brillato in qualifica, ma ha dimostrato una grande consistenza nel long run. George ha lavorato con le medie, mentre il vincitore di Silverstone si è dedicato alle soft, traendo un buon passo e buone indicazioni.

Fra le due W15 si è infilata a sorpresa la Haas del giubilato Kevin Magnussen: il danese ha trovato un colpo di reni con la VF-24 in versione evoluzione, mentre Nico Hulkenberg non è andato oltre il 15esimo posto. Buona anche la prestazione di Daniel Ricciardo, ottavo, che conferma la crescita della Racing Bulls, mentre ha avuto più difficoltà Yuki Tsunoda con la seconda vettura solo 19esima.

Chiude la top 10 Fernando Alonso con l'Aston Martin evoluta: l'asturiano non ha avuto sensazioni troppo positive dal nuovo pacchetto di aggiornamenti e la conferma arriva da Lance Stroll solo 17esimo. Undicesimo è Valtteri Bottas con la Sauber che ha portato una mezza macchina nuova in Ungheria: il nordico ha preceduto Logan Sargeant con la Williams. L'americano è dignitoso (rischia di essere appiedato da James Vowles che non trova un'alternativa): Logan ha preso solo un decimo da Alexander Albon che ottimo nono.

Non ha impressionato Oscar Piastri che continua a collezionare sbavature con la McLaren: l'australiano ha grattato il fondo della MCL38 sul cordolo della curva 4 e ha dovuto restare a lungo fermo ai box. Oscar ha fatto un long run più corto con le hard rivelando un'andatura non costante.

Esteban Ocon con l'Alpine è 14esimo, mentre questa volta Pierre Gasly è finito dietro ed è 16esimo: le differenze sono minime segno che quello è il limite della A524.