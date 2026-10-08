F1 | Antonelli: "Manterrò il nuovo pacchetto per tutto il weekend: sono sicuro che andrà bene"

Kimi Antonelli è consapevole del vantaggio di punti che ha costruito nel mondiale piloti. Quelle 84 lunghezze su George Russell lo tengono al riparo dalle possibili sorprese, ma l’italiano è abile a giocare le sue carte: sa che il compagno di squadra finirà in fondo alla griglia per la sostituzione del motore che gli costa una penalità, per cui scommette di disputare il GP di Singapore con l’ultimo pacchetto che ha debuttato a Sepang e non ha dato grandi responsi.

Marina Bay, quindi, diventa un appuntamento importante non solo perché si corre in un cittadino con il format sprint, ma perché dovranno essere fatte delle scelte importanti e Kimi è pronto ad assumersi le sue responsabilità...

“Sì, sarà molto interessante. Innanzitutto, è un weekend con gara sprint su un circuito cittadino: è sempre una sfida notevole perché la pista si evolve rapidamente, quindi le condizioni cambieranno molto da una sessione all'altra. Inoltre, domani le FP1 si svolgeranno di giorno mentre le qualifiche saranno in notturna; le condizioni saranno quindi molto diverse, ma è una bella sfida sia per noi piloti che per la squadra. Ovviamente per noi sarà un weekend cruciale, dato che stiamo cercando di comprendere il nuovo pacchetto tecnico; speriamo quindi di farci un'idea più chiara al riguardo. Sarà una sfida impegnativa, ma non vedo l'ora di affrontarla”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, precede il compagno di squadra George Russell Foto di: Srinivasa Krishnan

Kimi, a proposito dei gilet refrigeranti: le opinioni tra i piloti sono molto discordanti. C'è chi li adora, chi li detesta e chi vorrebbe usarli ma non può perché risultano scomodi o non funzionano. Tu come ti poni al riguardo e come prendi questa decisione?

“Preferisco evitare, perché l'anno scorso ho avuto due esperienze decisamente negative. La prima volta il sistema non ha funzionato per la durata sperata; la seconda, si è guastata la pompa. È successo ad Austin: ho disputato l'intera sessione con il sistema che pompava acqua a 50 gradi. Dopo la sessione ho avuto un colpo di calore, quindi non è stata un'esperienza piacevole”.

“Da allora mi sono detto: sai che c'è? Mi allenerò duramente così da non doverli usare durante i weekend di gara. Se venisse sviluppato a dovere, se arrivassimo al punto in cui è perfettamente a punto e avessimo la certezza che funzioni sempre, per tutta la durata necessaria, credo che sarebbe un'ottima cosa, perché ti mantiene decisamente al fresco”.

“Al momento c'è molta incertezza; immagina di scendere in pista la domenica, indossarlo e scoprire dopo 30 minuti che non funziona più: ritrovarsi con solo acqua calda addosso sarebbe ancora peggio. Quindi, da questo punto di vista, voglio solo avere la sicurezza che tutto vada bene e che il sistema sia ben sviluppato; solo allora, quando avremo questa certezza, forse lo userò. Per ora, però, cerco semplicemente di allenarmi per farmi trovare pronto a qualsiasi condizione”.

Mercedes W17: Antonelli userà a Singapore il nuovo pacchetto di aggiornamento Foto di: Ashwith S Pai

Comprendere il nuovo pacchetto tecnico proprio a Singapore non deve essere facile con un solo turno di prove libere. George ha detto che i dati teorici prima della Malesia erano migliori, ma che poi la realtà si è rivelata molto diversa...

“Sì, certo, i dati ci avevano raccontato una storia diversa. Ma credo che Sepang abbia rappresentato un caso anomalo, perché l'asfalto della pista era estremamente irregolare e rovinato; in alcune curve, addirittura, mancava proprio il manto”.

"Inoltre, faceva molto caldo: a tratti la temperatura dell'asfalto superava i 60 gradi. Quindi penso sia stato un caso particolare e credo che questo fine settimana sarà più rappresentativo. Fa meno caldo e l'asfalto è in condizioni decisamente migliori. Credo che sarà un ottimo banco di prova, perché a Sepang abbiamo faticato molto nelle curve a bassa velocità, e qui ce ne sono parecchie. Vedremo come andrà. E poi, avremo due vetture diverse con due pacchetti differenti. Sarà interessante vedere come potremo fare un confronto diretto sotto questo aspetto”.

E tu cosa userai?

“Io sono rimasto sul pacchetto nuovo, mentre George torna a quello vecchio; sappiamo che quello vecchio funziona bene. Ma anche questo, secondo me, funzionerà bene. Credo sia un miglioramento effettivo. Solo che non l'abbiamo visto chiaramente a Sepang”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sei in testa al campionato con un buon margine. Usare il nuovo pacchetto non comporta qualche rischio? E come avete deciso quale pilota avrebbe usato un pacchetto invece dell’altro?

“Beh, non ho deciso in prima persona; è stata soprattutto la squadra a scegliere di tornare al vecchio pacchetto perché, come dicevo prima, riteniamo che quella prestazione negativa fosse un caso isolato e crediamo che il nuovo pacchetto possa funzionare bene. Si tratta solo di riuscire a portare la macchina nella giusta finestra di funzionamento e di capirla meglio. E questo fine settimana, credo, ne sia un buon esempio. Sarà un'ottima occasione per vedere a confronto i due pacchetti: quello vecchio lo conosciamo a fondo, lo usiamo da un sacco di tempo. Sappiamo come regolare la macchina e sappiamo che funziona molto bene ed è davvero veloce su questo tipo di piste”.

“D'altra parte, però, vogliamo capire come sfruttare il potenziale delle novità, perché la squadra ha fatto un lavoro eccezionale e sarebbe un peccato accantonarlo così presto. Quindi mi sento abbastanza tranquillo all'idea di continuare a usarlo”.

Se non dovesse funzionare potresti tornare indietro dopo la sprint?

“No, no. Devo impegnarmi in questa direzione: userò il nuovo pacchetto per tutto il weekend”.