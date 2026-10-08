F1 | Simulazione MegaRide: a Singapore si lotta contro il surriscaldamento delle gomme posteriori

Appena una settimana dopo il caotico e spettacolare Gran Premio del Bahrain disputato in Malesia, la F1 torna subito in pista per l’ormai celebre gara in notturna del Gran Premio di Singapore.

Si arriva dal diluvio di Sepang

Il ritorno sulla pista di Sepang per il Gran Premio del Bahrein ha visto, come da pronostico, il meteo protagonista con un’intensa pioggia ad inizio gara terminata poco minuti prima del giro di formazione.

Alcuni piloti hanno azzardato fin da subito le gomme da asciutto: tra essi anche le due Ferrari che, però, ne hanno pagato subito le conseguenze finendo nelle retrovie nei primi giri. I due piloti della Rossa sono stati autori di una rimonta che li ha portati a concludere terzo e quarto dimostrando che in questo weekend le prestazioni della SF-26 erano più competitive delle ultime gare.

Torna alla vittoria Max Verstappen con la Red Bull che conquista la prima affermazione con la power unit di Milton Keynes. L'olandese è autore di una gara in totale controllo dopo aver riconquistato la testa della gara persa al via. Quinto Hadjar che continua a portare punti preziosi alla Red Bull.

Mercedes in chiaroscuro: il pacchetto di aggiornamento aerodinamico non ha dato le risposte sperate e Antonelli porta a casa un ottimo secondo posto con una vettura non al top. Russell, terzo a pochi giri dalla fine, è costretto al ritiro a causa di problemi alla power unit.

McLaren ancora in difficoltà con una gara anonima da parte dei due piloti che non riescono a far funzionare le gomme hard. Finiscono sesto e settimo confermando che le prestazioni sono ancora lontane da quelle previste con l'ultimo aggiornamento tecnico.

Infografiche MegaRide, GP di Singapore Foto di: MegaRide

Il carico aerodinamico è massimo

Il Marina Bay Street Circuit di Singapore, passato alla storia per essere stato il protagonista della prima gara in notturna di F1, è un circuito cittadino ricco di curve lente e dalla carreggiata molto stretta. Ad aumentare la difficoltà spesso sono le condizioni ambientali estreme che aumentano lo sforzo fisico dei piloti.

Come spesso capita per i circuiti cittadini, il carico aerodinamico richiesto è massimo per sfruttare al meglio le curve lente del tracciato e sfruttare la trazione in uscita di esse.

Dal punto di vista sospensivo, il setup prevede altezza da terra aumentata e rigidezza non elevata per gestire al meglio il fondo stradale irregolare tipico dei circuiti cittadini.

Pirelli, come nelle scorse edizioni, conferma la scelta della gamma più morbida a disposizione: C3-C4-C5 per esaltare la performance sia in qualifica che in gara. Il circuito infatti presenta un asfalto poco abrasivo contenendo l’usura degli pneumatici.

Infografiche MegaRide, GP di Singapore Foto di: MegaRide

Usura delle gomme minima, ma serve trazione

Dalle analisi degli ingegneri MegaRide appare evidente che lo stress degli pneumatici risulta abbastanza contenuto con picchi maggiori nelle fasi di trazione in uscita dalle curve.

Attenzione però alle varie insidie che il tracciato può nascondere: un asfalto inizialmente green può indurre i piloti ad avere bloccaggi nelle prime prove del weekend.

Le curve più critiche sono la 14, che richiede una violenta staccata per l’inserimento e può essere teatro di bloccaggi e duelli oltre al tratto veloce 16-19 inserito nelle ultime edizioni per favorire una velocità di punta maggiore e agevolare i duelli in pista.

Il calore è una minaccia

Come anticipato e confermato dal grafico, le usure attese qui sono medio-basse grazie ad un asfalto poco abrasivo ed alle basse sollecitazioni a cui sono sottoposti gli pneumatici. Attenzione, però, alle elevate temperature previste che possono portare al surriscaldamento delle coperture soprattutto al posteriore maggiormente stressato.

Qui sorpassare non è impossibile, ma molto difficile pertanto le qualifiche saranno fondamentali per avere una track position vantaggiosa.

I team cercheranno di ottimizzare le soste ai box per minimizzare le perdite di tempo, pertanto una gara ad una sosta sembra essere la strategia da inseguire. Occhio però ad eventuali safety car per la vicinanza dei muretti alla careggiata che possono stravolgere le strategie dei team.