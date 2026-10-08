F1 | Hamilton: “Noi piloti della vecchia scuola vogliamo correre, i giovani sono più prudenti”

La pioggia di Sepang ha restituito a Lewis Hamilton sensazioni che sembravano appartenere a un'altra epoca della sua carriera. Non soltanto per la rimonta che lo ha visto recuperare posizioni nel gruppo, ma soprattutto per il piacere di guidare in condizioni difficili, affidandosi all'istinto e alla sensibilità. Un'esperienza che il sette volte campione del mondo ha raccontato con entusiasmo alla vigilia del Gran Premio di Singapore, cogliendo anche l'occasione per una riflessione su quanto siano cambiate le corse sul bagnato.

“Quando ha iniziato a piovere mi sono detto: "Oh sì, adesso ci divertiamo" - ha ricordato Hamilton - Aspettavo con entusiasmo la possibilità di battagliare con Max e Kimi, ma tra il ritardo e tutto quello che è successo non ne abbiamo avuto l'opportunità”.

Lewis non ha però voluto attribuire responsabilità alla direzione gara per quanto accaduto domenica. “Si è verificato un problema imprevisto e credo che sia stato gestito nel miglior modo possibile. Chi prende le decisioni cerca di garantire la sicurezza di tutti”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Il discorso cambia quando l'analisi si allarga alla gestione delle gare sul bagnato. Hamilton ritiene che la Formula 1 abbia progressivamente perso una parte delle sfide che un tempo caratterizzavano le corse sotto la pioggia. Non è soltanto una questione di prudenza, ma anche di strumenti a disposizione. “Le gare sul bagnato non sono più quelle di una volta. Ricordo quelle del 2008, quando avevamo più possibilità di effettuare test e disponevamo di pneumatici migliori per la pioggia, grazie al lavoro di sviluppo che potevamo fare con Bridgestone”.

C'è poi un altro elemento che Hamilton considera significativo: il diverso atteggiamento delle generazioni di piloti. “Credo che oggi chi gestisce le gare sia molto più prudente, ma anche i giovani piloti che arrivano in Formula 1 sono sempre più cauti. Noi della vecchia scuola diciamo: "Dai, corriamo!". Molti dei più giovani, invece, preferiscono non farlo. Chi deve decidere riceve quindi indicazioni differenti e finisce per essere estremamente prudente”.

Hamilton non nega che correre in condizioni estreme comporti rischi maggiori, ma è convinto che proprio quelle situazioni permettano ai piloti di esprimere qualità che sull'asciutto possono rimanere meno evidenti.

“È più rischioso? Assolutamente sì. Ma è proprio in quelle condizioni che possiamo metterci davvero alla prova. Quando devi guidare affidandoti completamente alle sensazioni, sentendo la macchina attraverso il corpo e reagendo d'istinto, è lì che puoi fare la differenza”.

Un concetto che Lewis collega direttamente alla sua gara di Sepang, soprattutto ai giri percorsi con pneumatici slick su una pista ancora insidiosa. “Ero là fuori con le gomme da asciutto in condizioni difficilissime, ma adoro quel tipo di sfida. Credo che sia stato proprio quello il momento in cui sono riuscito a fare la differenza”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

La rimonta gli ha anche riportato alla memoria i primi anni della sua carriera, quando il talento doveva compensare la mancanza di mezzi competitivi. “Mi sono divertito moltissimo. Mi ha ricordato quando ero bambino e correvo con i kart. Il mio primo kart era di quinta mano, tutto storto, e praticamente partivo sempre dal fondo della griglia. Dovevo farmi strada attraverso il gruppo. Questa gara mi ha riportato a quei momenti”.

Non è mancata, tuttavia, una critica alle caratteristiche delle attuali power unit, in particolare alla perdita di potenza che può verificarsi alla fine dei rettilinei. “È qualcosa che speriamo venga modificato nei prossimi anni, perché non dovremmo mai trovarci in quella situazione”.

Archiviata Sepang, Hamilton si prepara ora a una sfida molto diversa. Singapore ospita un weekend Sprint e la Ferrari avrà una sola sessione di prove libere per trovare il bilanciamento ideale. Una prospettiva che Lewis affronta con curiosità, pur riconoscendo le difficoltà incontrate dalla squadra durante la stagione.

“Generalmente riusciamo a partire abbastanza bene, anche grazie all'ottimo lavoro del nostro gruppo al simulatore. Poi, però, sessione dopo sessione alcuni avversari si avvicinano”. Il poco tempo a disposizione potrebbe rendere ancora più importante la preparazione iniziale. “Abbiamo soltanto un'ora, ma siamo tutti nella stessa situazione. Potrebbe andare bene oppure male. È una sfida emozionante”.