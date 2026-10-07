Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Porsche punta su baby Macan, maxi Cayenne e supercar a motore centrale

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche punta su baby Macan, maxi Cayenne e supercar a motore centrale

La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1

MotoGP
MotoGP
Giappone
La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1

F1 | Vasseur non fa proclami: "Singapore è una gara impegnativa, ma faremo il nostro meglio"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Vasseur non fa proclami: "Singapore è una gara impegnativa, ma faremo il nostro meglio"

F1 | Mercedes, scatta il piano B: a Singapore farà il confronto tra i due pacchetti per sciogliere i dubbi

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, scatta il piano B: a Singapore farà il confronto tra i due pacchetti per sciogliere i dubbi

MotoGP | Ecco perché un problema di freni può dipendere più da come è sfruttato l'impianto che dall'impianto in sé

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ecco perché un problema di freni può dipendere più da come è sfruttato l'impianto che dall'impianto in sé

WEC | Confermato il cambio di format per Libere 3 e Qualifiche di Barcellona

WEC
WEC
6h di Barcellona
WEC | Confermato il cambio di format per Libere 3 e Qualifiche di Barcellona
Ultime notizie
Formula 1 Singapore

F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Strappato alla Mercedes da Christian Horner per diventare uno dei pilastri del progetto Powertrains, il tecnico britannico ha contribuito a costruire il gruppo di Milton Keynes partendo da zero. La vittoria di Sepang, arrivata dopo appena 16 GP, è la prima grande conferma: “Un traguardo enorme, ma abbiamo ancora moltissimo da imparare”.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Max Verstappen, Ben Hodgkinson, Red Bull Powertrains-Ford tour

Ben Hodgkinson con Max Verstappen nella sede di Red Bull Powertrains-Ford

Foto di: Red Bull Racing

Cinque anni fa era un progetto sulla carta, ambizioso al punto da sembrare quasi una scommessa. Oggi Red Bull Powertrains può celebrare la sua prima vittoria in Formula 1 dopo appena sedici Gran Premi. Un traguardo che assume un significato particolare per Ben Hodgkinson, Technical Director di Red Bull Powertrains e una delle figure centrali nella costruzione del programma voluto da Christian Horner.

Quando Red Bull decise di intraprendere la strada più difficile, quella che l’avrebbe portata a diventare un costruttore completo realizzando autonomamente anche la propria power unit, Horner individuò in Hodgkinson uno degli uomini chiave su cui costruire il progetto. Il tecnico britannico arrivò a Milton Keynes dalla Mercedes, dove aveva maturato una lunga esperienza all’interno di High Performance Powertrains, la struttura che aveva dominato l’era ibrida iniziata nel 2014.

Il suo passaggio alla Red Bull fu molto più di un semplice cambio di casacca. Hodgkinson divenne uno dei punti di riferimento attorno ai quali iniziò a prendere forma la nuova divisione Powertrains e il suo arrivo contribuì ad attirare a Milton Keynes numerosi altri tecnici provenienti dalla Mercedes. In pochi anni è stata così costruita una struttura completamente nuova, chiamata ad affrontare una delle sfide tecniche più complesse del motorsport: partire da zero e confrontarsi con motoristi che dispongono di decenni di esperienza.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La vittoria arrivata a Sepang rappresenta la prima grande risposta della pista. “Dopo appena sedici gare dall’inizio del nostro percorso, il Team ha raggiunto qualcosa di straordinario: la nostra prima vittoria in gara come costruttore di power unit di Formula 1 – ha commentato Hodgkinson – cinque anni fa questo progetto era poco più di un’idea ambiziosa, quindi riuscire a conquistare la nostra prima vittoria già nella stagione d’esordio rappresenta un traguardo enorme e una ricompensa per l’intera organizzazione”.

Nelle parole del direttore tecnico emerge soprattutto l’orgoglio per il percorso compiuto. La RBPT che ha vinto a Sepang non è il risultato di una struttura consolidata ereditata dal passato, ma di un’organizzazione creata mettendo insieme uomini, infrastrutture, metodologie e competenze con un unico obiettivo.

“Più di ogni altra cosa, è la conferma della fiducia, dell’ambizione e del duro lavoro che sono stati investiti nel programma sin dal primo giorno. Questo risultato non è frutto di un singolo weekend di gara, di una decisione o di una svolta tecnica. È il risultato di anni di impegno incessante e di migliaia di contributi individuali provenienti da ogni area dell’organizzazione, la cui ambizione, mentalità e spirito competitivo hanno permesso di raggiungere qualcosa di eccezionale”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Srinivasa Krishnan

È anche per questo che il successo malese ha un peso che va ben oltre i punti conquistati. Red Bull ha scelto di affrontare direttamente una sfida industriale e tecnologica enorme, costruendo a Milton Keynes il reparto motori e successivamente affiancandosi a Ford. Vincere nella stagione d'esordio rappresenta la prima conferma concreta della bontà di quella scelta.

Hodgkinson ha voluto condividere il risultato con tutta la struttura: “Desideriamo ringraziare tutti coloro che, in Red Bull, a Milton Keynes e in Ford, hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Vincere così presto non significa che il lavoro sia finito. Abbiamo ancora moltissimo da imparare e da migliorare, ma questo successo rappresenta una conferma importante del fatto che stiamo procedendo nella direzione giusta”.

Red Bull RB22: la power unit DM01 ha raggiunto il primo successo a Sepang dopo appena 16 GP

Red Bull RB22: la power unit DM01 ha raggiunto il primo successo a Sepang dopo appena 16 GP

Foto di: AG Photo

Il prossimo esame sarà Singapore, un banco di prova completamente differente rispetto a Sepang. “Il caldo, l’umidità e le caratteristiche di un circuito cittadino sottoporranno sia la monoposto sia la power unit a sollecitazioni significative. Questa prima vittoria ci darà fiducia, ma il nostro obiettivo resta quello di continuare a crescere e conquistare altri successi”.

La prima vittoria, però, ormai è arrivata. E per Hodgkinson ha inevitabilmente un sapore particolare: cinque anni dopo aver lasciato la struttura di riferimento dell’era ibrida per contribuire a costruire un reparto motori praticamente da zero, il progetto Red Bull Powertrains ha ottenuto la sua prima conferma sul terreno che conta più di ogni altro, la pista.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Vasseur non fa proclami: "Singapore è una gara impegnativa, ma faremo il nostro meglio"

Top Comments
More from
Roberto Chinchero

F1 | Mercedes, Russell verrà penalizzato a Singapore: c’è il dubbio dell’ADUO anticipato

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, Russell verrà penalizzato a Singapore: c’è il dubbio dell’ADUO anticipato

F1 | Il caos di Sepang oltre le colpe della FIA: le nuove power unit presentano il conto

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Il caos di Sepang oltre le colpe della FIA: le nuove power unit presentano il conto

F1 | Red Bull, Sepang vale doppio: Max vince e porta nella storia il motore di Milton Keynes

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Sepang vale doppio: Max vince e porta nella storia il motore di Milton Keynes
More from
Max Verstappen

F1 | Red Bull, il motore nato da zero ha già vinto. Mekies: “Il premio di cinque anni di lavoro”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, il motore nato da zero ha già vinto. Mekies: “Il premio di cinque anni di lavoro”

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

F1 | Red Bull: il nuovo bargeboard migliora la RB22 che ora vuole provare a vincere con Max

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull: il nuovo bargeboard migliora la RB22 che ora vuole provare a vincere con Max
More from
Red Bull Racing

F1 | Hadjar si conferma veloce, ma non basta. Red Bull indaga il brusco calo di prestazione in gara

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Hadjar si conferma veloce, ma non basta. Red Bull indaga il brusco calo di prestazione in gara

F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Porsche punta su baby Macan, maxi Cayenne e supercar a motore centrale

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche punta su baby Macan, maxi Cayenne e supercar a motore centrale

La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1