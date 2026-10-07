F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Cinque anni fa era un progetto sulla carta, ambizioso al punto da sembrare quasi una scommessa. Oggi Red Bull Powertrains può celebrare la sua prima vittoria in Formula 1 dopo appena sedici Gran Premi. Un traguardo che assume un significato particolare per Ben Hodgkinson, Technical Director di Red Bull Powertrains e una delle figure centrali nella costruzione del programma voluto da Christian Horner.

Quando Red Bull decise di intraprendere la strada più difficile, quella che l’avrebbe portata a diventare un costruttore completo realizzando autonomamente anche la propria power unit, Horner individuò in Hodgkinson uno degli uomini chiave su cui costruire il progetto. Il tecnico britannico arrivò a Milton Keynes dalla Mercedes, dove aveva maturato una lunga esperienza all’interno di High Performance Powertrains, la struttura che aveva dominato l’era ibrida iniziata nel 2014.

Il suo passaggio alla Red Bull fu molto più di un semplice cambio di casacca. Hodgkinson divenne uno dei punti di riferimento attorno ai quali iniziò a prendere forma la nuova divisione Powertrains e il suo arrivo contribuì ad attirare a Milton Keynes numerosi altri tecnici provenienti dalla Mercedes. In pochi anni è stata così costruita una struttura completamente nuova, chiamata ad affrontare una delle sfide tecniche più complesse del motorsport: partire da zero e confrontarsi con motoristi che dispongono di decenni di esperienza.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La vittoria arrivata a Sepang rappresenta la prima grande risposta della pista. “Dopo appena sedici gare dall’inizio del nostro percorso, il Team ha raggiunto qualcosa di straordinario: la nostra prima vittoria in gara come costruttore di power unit di Formula 1 – ha commentato Hodgkinson – cinque anni fa questo progetto era poco più di un’idea ambiziosa, quindi riuscire a conquistare la nostra prima vittoria già nella stagione d’esordio rappresenta un traguardo enorme e una ricompensa per l’intera organizzazione”.

Nelle parole del direttore tecnico emerge soprattutto l’orgoglio per il percorso compiuto. La RBPT che ha vinto a Sepang non è il risultato di una struttura consolidata ereditata dal passato, ma di un’organizzazione creata mettendo insieme uomini, infrastrutture, metodologie e competenze con un unico obiettivo.

“Più di ogni altra cosa, è la conferma della fiducia, dell’ambizione e del duro lavoro che sono stati investiti nel programma sin dal primo giorno. Questo risultato non è frutto di un singolo weekend di gara, di una decisione o di una svolta tecnica. È il risultato di anni di impegno incessante e di migliaia di contributi individuali provenienti da ogni area dell’organizzazione, la cui ambizione, mentalità e spirito competitivo hanno permesso di raggiungere qualcosa di eccezionale”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

È anche per questo che il successo malese ha un peso che va ben oltre i punti conquistati. Red Bull ha scelto di affrontare direttamente una sfida industriale e tecnologica enorme, costruendo a Milton Keynes il reparto motori e successivamente affiancandosi a Ford. Vincere nella stagione d'esordio rappresenta la prima conferma concreta della bontà di quella scelta.

Hodgkinson ha voluto condividere il risultato con tutta la struttura: “Desideriamo ringraziare tutti coloro che, in Red Bull, a Milton Keynes e in Ford, hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Vincere così presto non significa che il lavoro sia finito. Abbiamo ancora moltissimo da imparare e da migliorare, ma questo successo rappresenta una conferma importante del fatto che stiamo procedendo nella direzione giusta”.

Red Bull RB22: la power unit DM01 ha raggiunto il primo successo a Sepang dopo appena 16 GP Foto di: AG Photo

Il prossimo esame sarà Singapore, un banco di prova completamente differente rispetto a Sepang. “Il caldo, l’umidità e le caratteristiche di un circuito cittadino sottoporranno sia la monoposto sia la power unit a sollecitazioni significative. Questa prima vittoria ci darà fiducia, ma il nostro obiettivo resta quello di continuare a crescere e conquistare altri successi”.

La prima vittoria, però, ormai è arrivata. E per Hodgkinson ha inevitabilmente un sapore particolare: cinque anni dopo aver lasciato la struttura di riferimento dell’era ibrida per contribuire a costruire un reparto motori praticamente da zero, il progetto Red Bull Powertrains ha ottenuto la sua prima conferma sul terreno che conta più di ogni altro, la pista.