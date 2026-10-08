F1 | Leclerc: “Ferrari, il problema è la prestazione pura. Gli altri hanno qualcosa in più”

La Ferrari arriva a Singapore con la consapevolezza di avere ancora un divario da colmare nei confronti delle squadre di vertice. Il podio conquistato a Sepang ha interrotto una serie negativa di cinque Gran Premi, ma non ha cancellato i limiti emersi nelle ultime settimane. Charles Leclerc ne ha parlato con particolare chiarezza alla vigilia del weekend Sprint di Marina Bay, distinguendo due aspetti che spesso vengono sovrapposti: la qualità del lavoro svolto dalla squadra nella preparazione degli appuntamenti e il potenziale effettivo della monoposto.

Secondo il monegasco, la Ferrari è riuscita a costruire un metodo di lavoro efficace, che permette di arrivare in pista con una vettura generalmente ben bilanciata. Il problema emerge quando gli avversari iniziano a sfruttare tutto il potenziale a loro disposizione.

“Credo che uno dei nostri punti di forza sia riuscire ad avere fin dall'inizio del weekend una macchina con un buon bilanciamento. Facciamo un ottimo lavoro di preparazione al simulatore e recentemente la correlazione con la pista è stata molto buona. Questo ci permette di arrivare sul circuito con una monoposto con la quale mi sento subito a mio agio”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Srinivasa Krishnan

È un aspetto che potrebbe rivelarsi particolarmente utile a Singapore, dove il format Sprint concede una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche. Leclerc, però, invita a non confondere la competitività iniziale con la prestazione assoluta.

“Non sono sicuro che siamo particolarmente forti al venerdì – ha chiarito - credo che questo dipenda soprattutto dalle modalità di utilizzo del motore che adottano gli altri. Quando arrivano le qualifiche, i nostri avversari hanno qualcosa in più che noi, al momento, non abbiamo”.

Un riferimento significativo alle differenze che emergono quando le power unit vengono sfruttate nelle condizioni di massima prestazione. La Ferrari può apparire vicina ai migliori nelle prime sessioni, ma il quadro cambia quando tutti cercano il tempo sul giro. Leclerc non cerca tuttavia di ricondurre l'intero divario a un singolo elemento tecnico. Il limite, a suo giudizio, è più generale.

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Il potenziale puro della nostra monoposto non è al livello di quello dei nostri principali avversari. Non credo che rendendola ancora più sensibile alle regolazioni riusciremmo a ottenere qualcosa in più. In questo momento ci manca semplicemente prestazione pura”. Una valutazione che fotografa la situazione della SF-26. La preparazione è efficace, la correlazione funziona, il bilanciamento iniziale è generalmente soddisfacente, ma tutto questo non basta a compensare un deficit di competitività che emerge soprattutto quando gli avversari riescono a esprimere il massimo del loro potenziale.

Singapore rappresenta comunque un'opportunità. Leclerc ama particolarmente i circuiti cittadini e considera Marina Bay uno dei suoi preferiti. Il poco tempo a disposizione per trovare il limite della monoposto potrebbe valorizzare la sua capacità di adattamento.

“Sarà un weekend molto impegnativo, non soltanto per noi piloti ma anche per la squadra. Dovremo trovare subito l'assetto giusto e mettere gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. È una sfida che mi piace particolarmente, ma sarà molto complicata”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Resta da capire se la buona preparazione iniziale potrà compensare almeno in parte i limiti della vettura. “Se tutto questo sarà sufficiente per vincere, resta da vedere. La prestazione pura della macchina negli ultimi Gran Premi è stata piuttosto deludente rispetto a quella dei nostri avversari”.

La conferenza è stata anche l'occasione per tornare sulla scelta strategica che ha compromesso la prima parte della gara di Sepang. Ferrari aveva deciso di partire con pneumatici slick su una pista ancora umida, una soluzione rivelatasi sbagliata rispetto a quella adottata dai principali rivali.

“Dopo ogni gara nella quale non prendiamo le decisioni giuste analizziamo cosa ognuno di noi avrebbe potuto fare meglio. Dobbiamo guardarci allo specchio e credo sia abbastanza chiaro che all'inizio della gara abbiamo fatto la scelta sbagliata”.

Leclerc ha però sottolineato come la decisione non fosse così evidente nelle condizioni presenti sulla griglia. “Metà dello schieramento aveva fatto la scelta giusta e l'altra metà quella sbagliata. Non è la prima volta che succede e non sarà nemmeno l'ultima. Abbiamo analizzato quanto accaduto e sono fiducioso che questo ci permetterà di fare un passo avanti”